Ausência de reforço do Flamengo no clássico com o Vasco vira assunto: 'Azar'

O goleiro Andrew não fará sua estreia pelo Flamengo no clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Isso se deve por um atraso na chegada da documentação do jogador, que só aconteceu nesta terça-feira (20), feriado na cidade do Rio de Janeiro, e inviabilizou a inscrição dentro do prazo exigido pela Ferj. O motivo que levou a ausência do novo reforço rubro-negro no "Clássico dos Milhões" virou assunto entre os internautas.

O regulamento do Campeonato Carioca determina que os atletas estejam regularizados até o penúltimo dia útil anterior à rodada e sem pendências no sistema até o último dia útil antes da partida. Caso o nome de Andrew seja publicado no Boletim Informativo de Registro (Bira) da Ferj até quinta-feira (22), o goleiro ficará apto para atuar no duelo contra o Fluminense, no próximo domingo (25). Na tarde desta terça, o reforço apareceu no BID da CBF.

Como a chegada da documentação de Andrew aconteceu no dia de um feriado no Rio de Janeiro, a Federação estava fechada. Com isso, o Flamengo não conseguiu regularizar o atleta a tempo do clássico. A ausência do goleiro, no entanto, não agradou aos torcedores nas redes sociais. Confira abaixo.

Flamengo estuda alternativas para o clássico com o Vasco

Texto por: Maurício Luz

Depois de escalar o time sub-20 nas três primeiras rodadas, o Flamengo deve recorrer a atletas do elenco profissional diante do Vasco. A equipe ocupa a última posição do Grupo B e convive com a zona de risco do campeonato. O desempenho levou o clube a rever o planejamento inicial da pré-temporada e avaliar a antecipação de jogadores. A definição dos titulares será feita após o treino desta terça-feira, mas o novo goleiro era um dos cotados para reforçar o time alternativo.

Andrew estava no Gil Vicente, de Portugal, e entrou em campo pela última vez no dia 2 de janeiro, na partida contra o Sporting. O confronto foi acompanhado das arquibancadas por Filipe Luís e José Boto. Atualmente, o Flamengo conta com Rossi e Dyogo Alves como opções para o gol no elenco principal.

Andrew em treino pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

