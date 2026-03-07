Com jovens de Cotia, Crespo testa formações no São Paulo para enfrentar a Chapecoense
Tricolor se prepara para enfrentar a Chapecoense, na quinta-feira (12), no Canindé, pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O elenco do São Paulo treinou na manhã deste sábado (7), no SuperCT, e deu continuidade à preparação para enfrentar a Chapecoense, em partida marcada para a próxima quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Entenda como Moreira pode encaixar no sistema de Hernán Crespo no São Paulo
São Paulo
Dirigentes do São Paulo devem ser ouvidos pelo MP em caso sobre ingressos
São Paulo
São Paulo tem avanço na recuperação de jogadores e DM pode esvaziar em breve
São Paulo
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Para a sequência de treinos, o técnico Hernán Crespo utilizou um grupo de atletas de Cotia nestas atividades. O atacante Ryan Francisco, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, realizou trabalho de força e exercícios técnicos com outros atletas, ainda sem contato.
O atacante Paulinho, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo durante a final da Copinha, também esteve no gramado nesta manhã. Acompanhado da fisioterapia, realizou exercícios individualizado e corrida linear.
O Tricolor terá mais quatro dias de treinamento no SuperCT até a próxima partida. O próximo treino será na manhã deste domingo (8).
DM do São Paulo pode esvaziar em breve
Lucca se recuperou de uma contusão na região posterior da coxa esquerda, que o tirou dos últimos jogos. Já Moreira, que estava emprestado ao Porto, tratava uma lesão no retofemoral direito no departamento médico do São Paulo há algumas semanas.
+ Aposte nos jogos do São Paulo pelo Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias