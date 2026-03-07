menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Com jovens de Cotia, Crespo testa formações no São Paulo para enfrentar a Chapecoense

Tricolor se prepara para enfrentar a Chapecoense, na quinta-feira (12), no Canindé, pelo Brasileirão

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 07/03/2026
15:51
Treino do São Paulo
imagem cameraFoto: Anuar Sayed / São Paulo FC
  • Matéria
  • Mais Notícias

O elenco do São Paulo treinou na manhã deste sábado (7), no SuperCT, e deu continuidade à preparação para enfrentar a Chapecoense, em partida marcada para a próxima quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Para a sequência de treinos, o técnico Hernán Crespo utilizou um grupo de atletas de Cotia nestas atividades. O atacante Ryan Francisco, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, realizou trabalho de força e exercícios técnicos com outros atletas, ainda sem contato.

O atacante Paulinho, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo durante a final da Copinha, também esteve no gramado nesta manhã. Acompanhado da fisioterapia, realizou exercícios individualizado e corrida linear.

O Tricolor terá mais quatro dias de treinamento no SuperCT até a próxima partida. O próximo treino será na manhã deste domingo (8).

DM do São Paulo pode esvaziar em breve

Lucca se recuperou de uma contusão na região posterior da coxa esquerda, que o tirou dos últimos jogos. Já Moreira, que estava emprestado ao Porto, tratava uma lesão no retofemoral direito no departamento médico do São Paulo há algumas semanas.

Calleri durante treino do São Paulo
Foto: Anuar Sayed / São Paulo FC

