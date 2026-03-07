Com jovens de Cotia, Crespo testa formações no São Paulo para enfrentar a Chapecoense

O elenco do São Paulo treinou na manhã deste sábado (7), no SuperCT, e deu continuidade à preparação para enfrentar a Chapecoense, em partida marcada para a próxima quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a sequência de treinos, o técnico Hernán Crespo utilizou um grupo de atletas de Cotia nestas atividades. O atacante Ryan Francisco, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, realizou trabalho de força e exercícios técnicos com outros atletas, ainda sem contato.

O atacante Paulinho, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo durante a final da Copinha, também esteve no gramado nesta manhã. Acompanhado da fisioterapia, realizou exercícios individualizado e corrida linear.

O Tricolor terá mais quatro dias de treinamento no SuperCT até a próxima partida. O próximo treino será na manhã deste domingo (8).

DM do São Paulo pode esvaziar em breve

Lucca se recuperou de uma contusão na região posterior da coxa esquerda, que o tirou dos últimos jogos. Já Moreira, que estava emprestado ao Porto, tratava uma lesão no retofemoral direito no departamento médico do São Paulo há algumas semanas.

