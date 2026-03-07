A rivalidade entre Flamengo e Fluminense ganha mais um capítulo decisivo na final do Campeonato Carioca de 2026. Presentes em cinco das últimas cinco finais, os times voltam a se enfrentar neste domingo (8), às 18h, em um duelo que reforça o equilíbrio do confronto e traz novos contornos para a decisão.

Em campo, a diferença de orçamento parece pesar menos que as camisas em campo, fazendo com que o confronto seja mais equilibrado do que o valor das folhas salariais. Dessa forma, mesmo diante do favoritismo rubro-negro dos últimos anos, a dominância não se impôs ao Tricolor como a outros.

No recorte das finais do Carioca desde 2020, são dois títulos para Laranjeiras (2022 e 2023) e três títulos para a Gávea (2020, 2021 e 2025), que ainda levou em 2024 na final contra o Nova Iguaçu. Na ocasião, o encontro aconteceu na semifinal.

Nos últimos 10 jogos, foram quatro vitórias flamenguistas e três tricolores. Ampliando o recorte para os 20 jogos anteriores, o Fla tem vantagem de duas vitórias (8 x 6), normalmente decididas nos detalhes.

Os números comprovam o que o campo demonstra: equilíbrio. No Fla-Flu

De um lado, com uma receita que permite a contratação dos melhores jogadores do país e até de destaques da Europa, o Flamengo entra em campo para buscar seu 40º título estadual. Do outro, com orçamento modesto, mas com planejamento eficiente (ainda que oscilante), o Flu vai em busca de sua 34ª taça.

As equipes se enfrentam em jogo único neste domingo (8), às 18h, no Maracanã.

Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)

Relembre os últimos resultados de Flamengo x Fluminense

Fluminense 1 x 2 Flamengo - Brasileirão 2022

Fluminense 2 x 1 Flamengo - Carioca 2026

Fluminense 2 x 1 Flamengo - Brasileirão 2025

Flamengo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025

Flamengo 0 x 0 Fluminense - Carioca 2025 (final)

Fluminense 1 x 2 Flamengo - Carioca 2025 (final)

Fluminense 0 x 0 Flamengo - Carioca 2025

Flamengo 0 x 2 Fluminense - Brasileirão 2024

Fluminense 0 x 1 Flamengo - Brasileirão 2024

Flamengo 0 x 0 Fluminense - Carioca 2024 (final)

Fluminense 0 x 2 Flamengo - Carioca 2024 (final)

Flamengo 2 x 0 Fluminense - Carioca 2024

Flamengo 1 x 1 Fluminense - Brasileirão 2023

Fluminense 0 x 0 Flamengo - Brasileirão 2023

Flamengo 2 x 0 Fluminense - Copa do Brasil 2023

Fluminense 0 x 0 Flamengo - Copa do Brasil 2023

Fluminense 4 x 1 Flamengo - Carioca 2023 (final)

Flamengo 2 x 0 Fluminense - Carioca 2023 (final)

Flamengo 1 x 2 Fluminense - Carioca 2023

Flamengo 1 x 2 Fluminense - Brasileirão 2022

