Fla-Flu é diferente? Retrospecto do clássico mostra equilíbrio apesar das diferenças
Equipes voltam a se enfrentar na final do Campeonato Carioca deste domingo (8)
A rivalidade entre Flamengo e Fluminense ganha mais um capítulo decisivo na final do Campeonato Carioca de 2026. Presentes em cinco das últimas cinco finais, os times voltam a se enfrentar neste domingo (8), às 18h, em um duelo que reforça o equilíbrio do confronto e traz novos contornos para a decisão.
➡️Clube brasileiro busca contratação de Filipe Luís após saída do Flamengo
Em campo, a diferença de orçamento parece pesar menos que as camisas em campo, fazendo com que o confronto seja mais equilibrado do que o valor das folhas salariais. Dessa forma, mesmo diante do favoritismo rubro-negro dos últimos anos, a dominância não se impôs ao Tricolor como a outros.
No recorte das finais do Carioca desde 2020, são dois títulos para Laranjeiras (2022 e 2023) e três títulos para a Gávea (2020, 2021 e 2025), que ainda levou em 2024 na final contra o Nova Iguaçu. Na ocasião, o encontro aconteceu na semifinal.
Nos últimos 10 jogos, foram quatro vitórias flamenguistas e três tricolores. Ampliando o recorte para os 20 jogos anteriores, o Fla tem vantagem de duas vitórias (8 x 6), normalmente decididas nos detalhes.
Os números comprovam o que o campo demonstra: equilíbrio. No Fla-Flu
De um lado, com uma receita que permite a contratação dos melhores jogadores do país e até de destaques da Europa, o Flamengo entra em campo para buscar seu 40º título estadual. Do outro, com orçamento modesto, mas com planejamento eficiente (ainda que oscilante), o Flu vai em busca de sua 34ª taça.
As equipes se enfrentam em jogo único neste domingo (8), às 18h, no Maracanã.
Relembre os últimos resultados de Flamengo x Fluminense
- Fluminense 1 x 2 Flamengo - Brasileirão 2022
- Fluminense 2 x 1 Flamengo - Carioca 2026
- Fluminense 2 x 1 Flamengo - Brasileirão 2025
- Flamengo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025
- Flamengo 0 x 0 Fluminense - Carioca 2025 (final)
- Fluminense 1 x 2 Flamengo - Carioca 2025 (final)
- Fluminense 0 x 0 Flamengo - Carioca 2025
- Flamengo 0 x 2 Fluminense - Brasileirão 2024
- Fluminense 0 x 1 Flamengo - Brasileirão 2024
- Flamengo 0 x 0 Fluminense - Carioca 2024 (final)
- Fluminense 0 x 2 Flamengo - Carioca 2024 (final)
- Flamengo 2 x 0 Fluminense - Carioca 2024
- Flamengo 1 x 1 Fluminense - Brasileirão 2023
- Fluminense 0 x 0 Flamengo - Brasileirão 2023
- Flamengo 2 x 0 Fluminense - Copa do Brasil 2023
- Fluminense 0 x 0 Flamengo - Copa do Brasil 2023
- Fluminense 4 x 1 Flamengo - Carioca 2023 (final)
- Flamengo 2 x 0 Fluminense - Carioca 2023 (final)
- Flamengo 1 x 2 Fluminense - Carioca 2023
- Flamengo 1 x 2 Fluminense - Brasileirão 2022
