Brasil de 1970 é eleito o melhor time da história; equipe brasileira aparece no Top 10
Santos de Pelé ocupa a décima colocação do rankiing feito pela FourFourTwo
- Matéria
- Mais Notícias
A lendária Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo FIFA de 1970 foi eleita o maior time da história do futebol pela revista britânica FourFourTwo. O ranking reúne algumas das equipes mais dominantes e influentes que o esporte já viu.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
CBF confirma último amistoso da Seleção no Brasil antes da Copa do Mundo
Seleção Brasileira06/03/2026
- Copa do Mundo
A três meses para a Copa, adversário da Seleção Brasileira demite técnico
Copa do Mundo05/03/2026
- Flamengo
Lendas do Flamengo enfrentam Seleção Indígena do Brasil e das Américas
Flamengo05/03/2026
➡️ De saída do Nottingham Forest, Edu Gaspar comenta possibilidade de ir para o Flamengo
Seleção Brasileira no topo
Segundo a publicação, o time comandado por Pelé estava no auge técnico e contava com um ataque repleto de estrelas. Ao lado do Rei estavam Tostão, Jairzinho e Roberto Rivellino, formando um dos setores ofensivos mais talentosos já reunidos.
A revista destaca que, mesmo com algumas limitações — especialmente no sistema defensivo —, aquela seleção revolucionou o futebol mundial. O estilo ofensivo e técnico ajudou a consolidar o conceito do "jogo bonito", marca registrada do futebol brasileiro.
Na campanha do título no México, o Brasil encantou o mundo e venceu a final contra a Seleção Italiana de Futebol por 4 a 1, conquistando o tricampeonato mundial e ficando em definitivo com a Taça Jules Rimet.
Santos de Pelé também aparece entre os maiores da história
Além da seleção de 1970, o futebol brasileiro também foi representado pelo histórico Santos das décadas de 1950 e 1960, que ficou na décima posição do ranking.
A equipe liderada por Pelé dominou o futebol nacional e ganhou projeção mundial, conquistando títulos internacionais importantes e excursionando pelo planeta. Para a revista, poucos clubes tiveram um jogador tão decisivo quanto Pelé no auge de sua carreira.
"O Santos de Pelé não temia nenhum adversário", destacou a publicação, lembrando a mentalidade ofensiva da equipe.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Veja o ranking dos melhores times da história
- Brasil – 1970
- AC Milan (1987–91)
- FC Barcelona (2008–11)
- AFC Ajax (1965–73)
- Seleção Espanhola de Futebol (2007–12)
- Real Madrid CF (1955–60)
- Liverpool FC (1975–84)
- FC Internazionale Milano (1962–67)
- SL Benfica (1959–68)
- Santos Futebol Clube (1955–1965)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias