Brasil de 1970 é eleito o melhor time da história; equipe brasileira aparece no Top 10

Santos de Pelé ocupa a décima colocação do rankiing feito pela FourFourTwo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/03/2026
11:10
Seleção encantou o mundo ao vencer Copa do Mundo de 1970 (Foto: Acervo/CBF)
A lendária Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo FIFA de 1970 foi eleita o maior time da história do futebol pela revista britânica FourFourTwo. O ranking reúne algumas das equipes mais dominantes e influentes que o esporte já viu.

Seleção Brasileira no topo

Segundo a publicação, o time comandado por Pelé estava no auge técnico e contava com um ataque repleto de estrelas. Ao lado do Rei estavam Tostão, Jairzinho e Roberto Rivellino, formando um dos setores ofensivos mais talentosos já reunidos.

A revista destaca que, mesmo com algumas limitações — especialmente no sistema defensivo —, aquela seleção revolucionou o futebol mundial. O estilo ofensivo e técnico ajudou a consolidar o conceito do "jogo bonito", marca registrada do futebol brasileiro.

Na campanha do título no México, o Brasil encantou o mundo e venceu a final contra a Seleção Italiana de Futebol por 4 a 1, conquistando o tricampeonato mundial e ficando em definitivo com a Taça Jules Rimet.

Santos de Pelé também aparece entre os maiores da história

Além da seleção de 1970, o futebol brasileiro também foi representado pelo histórico Santos das décadas de 1950 e 1960, que ficou na décima posição do ranking.

A equipe liderada por Pelé dominou o futebol nacional e ganhou projeção mundial, conquistando títulos internacionais importantes e excursionando pelo planeta. Para a revista, poucos clubes tiveram um jogador tão decisivo quanto Pelé no auge de sua carreira.

"O Santos de Pelé não temia nenhum adversário", destacou a publicação, lembrando a mentalidade ofensiva da equipe.

Pelé em campo pelo Santos (Foto: Divulgação / Acervo Pelé)

Veja o ranking dos melhores times da história

  1. Brasil – 1970
  2. AC Milan (1987–91)
  3. FC Barcelona (2008–11)
  4. AFC Ajax (1965–73)
  5. Seleção Espanhola de Futebol (2007–12)
  6. Real Madrid CF (1955–60)
  7. Liverpool FC (1975–84)
  8. FC Internazionale Milano (1962–67)
  9. SL Benfica (1959–68)
  10. Santos Futebol Clube (1955–1965)

