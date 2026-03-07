Brasil de 1970 é eleito o melhor time da história; equipe brasileira aparece no Top 10

A lendária Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo FIFA de 1970 foi eleita o maior time da história do futebol pela revista britânica FourFourTwo. O ranking reúne algumas das equipes mais dominantes e influentes que o esporte já viu.

Seleção Brasileira no topo

Segundo a publicação, o time comandado por Pelé estava no auge técnico e contava com um ataque repleto de estrelas. Ao lado do Rei estavam Tostão, Jairzinho e Roberto Rivellino, formando um dos setores ofensivos mais talentosos já reunidos.

A revista destaca que, mesmo com algumas limitações — especialmente no sistema defensivo —, aquela seleção revolucionou o futebol mundial. O estilo ofensivo e técnico ajudou a consolidar o conceito do "jogo bonito", marca registrada do futebol brasileiro.

Na campanha do título no México, o Brasil encantou o mundo e venceu a final contra a Seleção Italiana de Futebol por 4 a 1, conquistando o tricampeonato mundial e ficando em definitivo com a Taça Jules Rimet.

Santos de Pelé também aparece entre os maiores da história

Além da seleção de 1970, o futebol brasileiro também foi representado pelo histórico Santos das décadas de 1950 e 1960, que ficou na décima posição do ranking.

A equipe liderada por Pelé dominou o futebol nacional e ganhou projeção mundial, conquistando títulos internacionais importantes e excursionando pelo planeta. Para a revista, poucos clubes tiveram um jogador tão decisivo quanto Pelé no auge de sua carreira.

"O Santos de Pelé não temia nenhum adversário", destacou a publicação, lembrando a mentalidade ofensiva da equipe.

Pelé em campo pelo Santos (Foto: Divulgação / Acervo Pelé)

Veja o ranking dos melhores times da história