Depois de dois meses de disputa, o Campeonato Mineiro conhecerá seu campeão na noite deste domingo (8). Cruzeiro e Atlético-MG irão disputar a final do Estadual às 18h (de Brasília), no Mineirão. A partida terá transmissão de Premiere (pay-per-view), Sportv, Globo, Sportynet, Sportynet Youtube e GETV. Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo CRU CAM Final Campeonato Mineiro Data e Hora Domingo, 8 de março, às 18h (de Brasília) Local Mineirão, Belo Horizonte (MG) Árbitro Matheus Delgado Candançan Assistentes Bruno Raphael Pires e Fábio Pereira Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral Onde assistir

O Cruzeiro chega à decisão com a melhor campanha do Campeonato Mineiro. A equipe somou 15 pontos na primeira fase, com cinco vitórias e três derrotas. Na semifinal, o time comandado por Tite venceu o Pouso Alegre duas vezes, por 2 a 1 fora de casa, e por 1 a 0 no Mineirão.

Do outro lado, o Atlético-MG teve a terceira melhor campanha, com 14 pontos, três vitórias e cinco empates, chegando à final invicto. Na semifinal, o Alvinegro empatou as duas partidas contra o América-MG, em 1 a 1 na Arena MRV, e 0 a 0 no Independência. Nos pênaltis, Everson brilhou e liderou o triunfo por 4 a 2.

No primeiro turno, o clássico foi mais favorável para o lado alvinegro. A equipe então comandada por Jorge Sampaoli venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada. Os gols atleticanos foram marcados por Hulk e Bernard, enquanto Kaio Jorge marcou o celeste.

Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Luan Martins/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO MINEIRO - FINAL

📆 Data e horário: Domingo, 8 de março, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado), Sportynet (canal fechado), Sportynet Youtube, GETV (YouTube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Fábio Pereira

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio (Matheus Cunha); William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge

ATLÉTICO-MG (Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado, Ruan, Júnior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo, Scarpa; Reinier, Hulk

