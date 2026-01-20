Flamengo x Vasco: IA crava o resultado do clássico carioca

O Flamengo irá enfrentar o Vasco da Gama nesta quarta-feira (21), às 21h30 do horário de Brasília, no Estádio do Maracanã. O Lance! consultou a Meta IA, a inteligência artificial do Whatsapp, para saber quanto seria o placar final. A ferramenta cravou que o placar acabaria em 2 a 2.

No ano de 2025, tanto Vasco quanto o Flamengo alcançaram finais. O lado Rubro Negro terminou o ano com a taça do Cariocão 2025, com a Supercopa do Brasil, com a Libertadores e com o Brasileirão, enquanto o Cruz Maltino amargou a vice colocação da Copa do Brasil, perdendo a final para o Corinthians.

Flamengo x Vasco, pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Filipe Reveles/Gazeta Press)

Prováveis escalações da partida

Provável escalação do Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago Teodoro, João Souza e Johnny Góes; Pablo, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Joshua e Douglas Telles; Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Ricardo), Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Victor Luis; Tchê Tchê e Cauan Barros; Adson, Coutinho e Garré (Andrés Gómez); Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Retrospecto