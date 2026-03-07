menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a final entre Flamengo e Fluminense

Capacidade total disponibilizada foi de 70 mil

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/03/2026
11:52
Maracanã recebe último ajustes antes da final (Foto; Lucas Bayer/Lance!)
imagem cameraMaracanã recebe último ajustes antes da final (Foto; Lucas Bayer/Lance!)
A decisão do Campeonato Carioca 2026 promete Maracanã lotado. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a final entre Flamengo e Fluminense, que acontece neste domingo (8), no Maracanã. A expectativa é de casa cheia para o clássico que definirá o campeão estadual.

De acordo com apuração do Lance!, cerca de 52 mil entradas já foram comercializadas para o confronto. A carga total disponibilizada para a decisão é de aproximadamente 70 mil ingressos, divididos igualmente entre os dois clubes.

Final em jogo único e mudança na dinâmica da venda

A edição de 2026 do Campeonato Carioca traz uma novidade importante: a final será disputada em jogo único. A mudança no regulamento, determinada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), impacta diretamente na divisão de ingressos e na organização do estádio.

Diferentemente dos últimos anos, em que a decisão ocorria em dois jogos, a partida decisiva terá divisão igual de torcidas no estádio. Assim, cada clube ficou com cerca de 35 mil ingressos, representando metade da capacidade destinada ao público.

Apesar de haver um clube designado como mandante no regulamento, o mando é apenas administrativo e não garante vantagem dentro do estádio.

Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)
Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)

Ingressos para Fluminense x Flamengo

As vendas começaram de forma simultânea na última quarta-feira (4) para as duas torcidas. O Fluminense ficou responsável por administrar parte das cortesias destinadas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e à própria FERJ.

Para os torcedores, os ingressos seguem sendo vendidos de forma online. A torcida do Flamengo pode adquirir entradas pelo ingressos.flamengo.com.br, enquanto os tricolores compram pelo fluminense.futebolcard.com.

