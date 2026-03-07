A decisão do Campeonato Carioca 2026 promete Maracanã lotado. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a final entre Flamengo e Fluminense, que acontece neste domingo (8), no Maracanã. A expectativa é de casa cheia para o clássico que definirá o campeão estadual.

De acordo com apuração do Lance!, cerca de 52 mil entradas já foram comercializadas para o confronto. A carga total disponibilizada para a decisão é de aproximadamente 70 mil ingressos, divididos igualmente entre os dois clubes.

Final em jogo único e mudança na dinâmica da venda

A edição de 2026 do Campeonato Carioca traz uma novidade importante: a final será disputada em jogo único. A mudança no regulamento, determinada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), impacta diretamente na divisão de ingressos e na organização do estádio.

Diferentemente dos últimos anos, em que a decisão ocorria em dois jogos, a partida decisiva terá divisão igual de torcidas no estádio. Assim, cada clube ficou com cerca de 35 mil ingressos, representando metade da capacidade destinada ao público.

Apesar de haver um clube designado como mandante no regulamento, o mando é apenas administrativo e não garante vantagem dentro do estádio.

Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)

Ingressos para Fluminense x Flamengo

As vendas começaram de forma simultânea na última quarta-feira (4) para as duas torcidas. O Fluminense ficou responsável por administrar parte das cortesias destinadas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e à própria FERJ.

Para os torcedores, os ingressos seguem sendo vendidos de forma online. A torcida do Flamengo pode adquirir entradas pelo ingressos.flamengo.com.br, enquanto os tricolores compram pelo fluminense.futebolcard.com.