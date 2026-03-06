Real Madrid vence, mas não esconde problemas e atuação de Vini Jr liga alerta

Sem Mbappé, o Real Madrid derrotou o Celta de Vigo por 2 a 1, mas não escondeu os problemas da equipe no jogo do Campeonato Espanhol. Além disso, a fraca atuação de Vini Jr liga um sinal de alerta para a sequência da equipe na temporada.

Apesar da enorme quantidade de desfalques no Real Madrid, Álvaro Arbeloa teve o time quase ideal do meio para frente com exceções de Bellingham, que não faz grande temporada, e Mbappé, que é o principal nome do elenco e artilheiro do time até aqui. No entanto, os merengues encontraram muita dificuldade para criar jogadas que levassem perigo ao gol adversário.

Nos noventa minutos, o Real Madrid finalizou 14 vezes, mas apenas três na direção do gol e conquistou os três pontos por conta de um chute de Valverde aos 49 minutos do segundo tempo que desviou em um defensor para "matar" Radu, goleiro do Celta de Vigo. Foi um jogo em que a equipe de Álvaro Arbeloa não apresentou soluções para a falta de criatividade ofensiva.

Na ausência de Mbappé, Vini Jr deveria assumir o protagonismo do Real Madrid, mas deixou a desejar. O atacante teve uma grande oportunidade de abrir o placar na etapa inicial, mas carimbou a trave. No segundo tempo, o camisa sete chutou uma bola de fora da área sem perigo para defesa de Radu e criou uma boa chance para o jovem César Palacios finalizar por cima da meta adversária.

No segundo jogo seguido sem Mbappé no Campeonato Espanhol, Vini Jr não consegue desequilibrar, e o Real Madrid passa sufoco. E é preciso ligar o sinal de alerta às vésperas de dois jogos decisivos pelas oitavas de final da Champions League contra o Manchester City, que entrará em campo como favorito para avançar às quartas de final.

Real Madrid e Vini Jr de alerta ligado

O Real Madrid vive a expectativa pela volta de Mbappé nos duelos da Champions League contra o Manchester City, o que também é um sinal positivo para Vini Jr. O camisa sete tem um desempenho melhor atuando ao lado do artilheiro da equipe merengue na temporada e a divisão do protagonismo faz com que o brasileiro não seja o maior alvo das defesas adversárias.

No entanto, Mbappé sofre com uma entorse no joelho esquerdo e não deve forçar a barra por conta da Copa do Mundo. Em meio a esse cenário, é possível que o centroavante desfalque o Real Madrid em mais partidas, e Vini Jr tenha que assumir o protagonismo com mais frequência, o que não vem sendo um padrão.

Nos oito jogos em que Mbappé desfalcou o Real Madrid, Vini Jr balançou as redes na vitória por 2 a 1 sobre o Benfica no jogo de volta dos playoffs da Champions League e no triunfo por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, pela La Liga. Quando o brasileiro decide, os merengues tendem a sofrer menos, mas o problema é que isso tem sido exceção da regra.

Futuro na temporada

Em 2025/2026, o Real Madrid ainda não conquistou títulos. Foi derrotado na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona, caiu nas oitavas de final da Copa do Rei para o modesto Albacete e é um fracasso na temporada. Uma hipotética queda precoce na Champions League colocaria mais pressão em Arbeloa, mas também no elenco e, principalmente, em Vini Jr.

Nos últimos meses, Vini Jr e Real Madrid não falaram a mesma língua na questão da renovação do contrato, que se encerra em junho de 2027. Caso o clube siga jogando mal, os merengues estarão se afastando das conquistas e o camisa sete seguirá com seu futuro incerto, uma vez que precisa justificar no campo um vínculo mais vantajoso em termos de salário e tempo de assinatura.

