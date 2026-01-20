O Flamengo confimou nesta terça-feira (20) que o elenco profissional estará à disposição para enfrentar o Vasco, no Maracanã, na quarta (21). Filipe Luís comandará o time pela primeira vez na temporada, após série de maus resultados da equipe sub-20 no Campeonato Carioca.

Em reunião realizada nesta tarde no CT Ninho do Urubu com a participação do treinador, do presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, e do diretor-executivo de futebol, José Boto, foi definida a mudança no planejamento.

A ideia inicial do clube era manter a programação original, em que a equipe da base enfrentaria não apenas o Vasco, mas também o Fluminense, no próximo domingo. Porém, o sinal de alerta acendeu na Gávea e começou uma pressão, dentro do clube, para que a programação fosse alterada.

A campanha ruim do sub-20 no Estadual, com apenas um ponto em três partidas, deixou a equipe na lanterna da competição e ameaçada de não se classificar para as quartas de final. Isso significaria também ter que participar de um quadrangular com outros três clubes para decidir quem será o rebaixado para a segunda divisão do Estadual.

A lista de relacionados para o clássico ainda não foi divulgada, e a tendência é que nem todos os jogadores do elenco principal participem da partida, conforme apurou o Lance!. O grupo retornou de férias apenas no último dia 12, e a condição física dos atletas é preocupação do departamento médico.