Relacionado para a Copa Intercontinental, Pedro busca aumentar recorde pelo Flamengo

Centroavante se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, mas está na lista rubro-negra

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
04:15
Pedro durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Pedro está entre os 26 jogadores inscritos pelo Flamengo para a disputa da Copa Intercontinental deste ano, em Doha, no Catar. Bicampeão da Libertadores com o Manto Sagrado, o camisa 9 já tem o nome marcado na história rubro-negra em Mundiais, sendo o jogador que mais vezes balançou as redes adversárias pelo clube em todas as diferentes edições.

O centroavante soma quatro gols pelo Rubro-Negro em torneios chancelados pela Fifa, todos marcados no Mundial e Clubes de 2022 — realizado em fevereiro de 2023. Na ocasião, foram dois gols na semifinal, na derrota por 3 a 2 para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e outros dois na vitória por 4 a 2 sobre o Al Ahly, do Egito, na decisão de terceiro lugar.

Pedro disputou também a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo neste ano, mas não balançou as redes. O atacante, inclusive, pouco entrou em campo na competição: foram apenas 147 minutos nas quatro partidas da equipe. O camisa 9 foi titular contra Espérance e LAFC, mas foi acionado apenas nos acréscimos na vitória sobre o Chelsea e sequer participou da eliminação para o Bayern.

Maiores artilheiros do Flamengo em Mundiais

  1. Pedro - 4 gols;
  2. Nunes - 2 gols;
  3. Bruno Henrique - 2 gols;
  4. Gabigol - 2 gols;
  5. Arrascaeta - 2 gols;
  6. Wallace Yan - 2 gols;
  7. Adílio - 1 gol;
  8. Danilo - 1 gol;
  9. Luiz Araújo - 1 gol;
  10. Gerson - 1 gol;
  11. Jorginho 1 gol.

Na Copa Intercontinental, o ídolo rubro-negro pode ter a chance de ampliar o recorde. A situação, contudo, não é das mais otimistas: Pedro segue tratando lesão muscular na coxa esquerda, e as chances de se recuperar a tempo não são altas. O Flamengo, por sua vez, mantém a esperança, mas com cautela. No primeiro treino da equipe no Catar, o jogador continuou entregue ao departamento médico.

— Estou fazendo de tudo para estar no Mundial e espero estar lá. Foi uma lesão difícil na coxa, mas estou trabalhando para, se Deus quiser, estar lá — disse o centroavante durante a comemoração do título da Libertadores, em entrevista para a Flamengo TV.

O elenco rubro-negro terá, ainda, um último treinamento na terça (9), antes de encarar o Cruz Azul pelo Dérbi das Américas — as quartas de final da Copa Intercontinental. Se vencer os mexicanos, o Flamengo enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

Flamengo x Al Hilal - Mundial de Clubes - Pedro
Pedro comemora gol pelo Flamengo no Mundial de Clubes de 2022 (Foto: Khaled Desouki / AFP)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

