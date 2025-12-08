Vice-presidente do Santos abre o jogo sobre futuro de Neymar

Fernando Gallotti Bonavides, vice-presidente do Santos, abriu o jogo sobre o futuro de Neymar na equipe pensando na temporada 2026. O dirigente foi claro ao afirmar que o clube considera manter o atleta pelo menos até o primeiro semestre do próximo ano. Bonavides participou do "Troféu Mesa Redonda", da TV Gazeta.

O vice-presidente também comentou sobre a possibilidade de Neymar disputar a Copa do Mundo no ano que vem e reforçou que, pelo lado do Santos, há total disposição para contribuir com a preparação do jogador. O camisa 10 tem vínculo com o clube somente até o fim da temporada.

- Esse sentimento é o mesmo que tínhamos no ano passado. Evidentemente, aqui é a casa do Neymar, é o Santos Futebol Clube, é o celeiro. Ele escolheu vir para o Santos, e isso nos deu todas as condições de evoluir na competição, principalmente pela presença dele. O que o Neymar agrega dentro e fora de campo é algo extremamente importante para o Santos. Não temos a menor dúvida de que, ao longo do primeiro semestre, teremos condições de continuar com ele, seguir desenvolvendo sua parte física — porque a técnica dispensa comentários, e, assim, entregar à Seleção Brasileira o nosso Neymar em sua plenitude para nos ajudar na conquista do título mundial - disse.

Futuro de Neymar

Na tarde deste domingo (7) o Peixe carimbou seu lugar na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 ao vencer o Cruzeiro por 3 a 0 na Vila Belmiro. Após a vitória, Neymar exaltou o fim de temporada do Santos, mas não garantiu sua permanência para o próximo ano.

– Fomos coroados por tudo que fizemos nos últimos jogos. Era o que eu esperava do nosso time desde o início. Enfrentamos as melhores equipes do campeonato e fizemos pontos. O time está de parabéns pelo esforço, mas o Santos merece muito mais. Essas últimas semanas foram difíceis para mim, mentalmente, não fisicamente. Meu mental foi para zero. Agradecer as pessoas que ajudaram a me reerguer. Sem elas não jogaria esses jogos. Grato a Deus por superar as lesões e o joelho. Agora é descansar o mental e fazer essa pequena cirurgia para voltar 100% – disse o camisa 10 em entrevista à Globo.