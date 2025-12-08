FCF se pronuncia após rebaixamentos de Ceará e Fortaleza

A Federação Cearense de Futebol (FCF) emitiu uma nota a respeito dos rebaixamentos de Ceará e Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os clubes caíram após as derrotas no último domingo (7), valendo pela última rodada.

Na nota, a federação prestou a sua solidariedade aos clubes, torcedores e atletas. O Fortaleza estava na Série A desde 2019 e o Ceará tinha acabado de retornar à elite do futebol brasileiro.

A entidade disse ainda que o momento é de "dor e frustração para todos que vivem o futebol no nosso Estado" e que os resultados em campo não apagam "o trabalho que ambos os clubes vêm desenvolvendo nos últimos anos, elevando o nome do futebol cearense em competições nacionais e internacionais".

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira abaixo a nota completa da FCF:

"A Federação Cearense de Futebol manifesta sua solidariedade ao Ceará Sporting Club e ao Fortaleza Esporte Clube, bem como às suas torcidas, dirigentes, atletas, comissões técnicas e colaboradores, em razão do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

O momento é de dor e frustração para todos que vivem o futebol no nosso Estado. A paixão e o envolvimento das torcidas de Ceará e Fortaleza são reconhecidos em todo o país, assim como o trabalho que ambos os clubes vêm desenvolvendo nos últimos anos, elevando o nome do futebol cearense em competições nacionais e internacionais. Um resultado de campo, por mais duro que seja, não apaga essa trajetória.

A FCF reafirma publicamente seu respeito e apoio aos dois clubes e se coloca à disposição para, dentro de suas atribuições, caminhar ao lado de Ceará e Fortaleza na reconstrução necessária para a temporada de 2026, trabalhando para que o futebol cearense retorne à Série A e siga ocupando o espaço que conquistou no cenário brasileiro.

Ao torcedor, deixamos a mensagem de que seguimos juntos. Como entidade que representa o futebol do nosso Estado, também sentimos, mas não deixaremos de trabalhar. Unidos, Federação, clubes e torcidas, teremos forças para transformar esse momento difícil em motivação para voltar ainda mais fortes."