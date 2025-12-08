Treino do Flamengo tem elenco 'quase' completo pela primeira vez no Catar

O Flamengo treinou nesta segunda-feira (8) em Doha, no Catar, pela primeira vez com o elenco praticamente completo. Os jogadores ficaram participaram do empate por 3 a 3 com o Mirassol no último sábado (6), pela última rodada do Brasileirão, chegaram ao local de disputa da Copa Intercontinental pela manhã e já foram a campo na atividade comandada pelo técnico Filipe Luís.

continua após a publicidade

📺 Assista a 'Donos da América', documentário do Lance! sobre a final histórica da Libertadores

Dyogo Alves, Evertton Araújo, Michael e Wallace Yan, que deixaram o Brasil no início da tarde de domingo (7) em voo comercial, integraram normalmente o treinamento às 16h (horário local, 10h de Brasília) no CT Al Ersaal. Esta é a segunda sessão de treino da equipe na cidade-sede do torneio da Fifa

Filipe Luís, contudo, não tem o grupo 100% à disposição. Pedro segue em tratamento da lesão na coxa esquerda junto ao departamento médico do clube e não participou da atividade com os companheiros. Ele faz exercícios no campo junto dos fisioterapeutas do clube. O Rubro-Negro, por sua vez, trata a situação do atacante com cautela, e a tendência é que o camisa 9 não esteja à disposição para enfrentar o Cruz Azul na quarta-feira (10).

continua após a publicidade

O Flamengo volta a treinar no mesmo horário nesta terça-feira (9) no CT Al Ersaal, a última sessão antes da estreia na Copa Intercontinental. Mais cedo, às 13h45 (horário local, 7h45 de Brasília) o técnico Filipe Luís concede entrevista coletiva no estádio Ahmad bin Ali.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís conversa com Léo Ortiz durante treino do Flamengo no Catar para a Copa Intercontinental (Foto: Divulgação / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.