Destaque no Mirassol, Reinaldo admite sondagens e cita sonho de jogar na Seleção

Reinaldo foi um dos grandes destaques do Mirassol e da lateral-esquerda neste ano no Campeonato Brasileiro. No ano de acesso inédito da equipe, o time encerrou a competição na quarta colocação e agora viverá o sonho de disputar uma Copa Libertadores.

Reinaldo falou sobre a temporada e revelou que chegou a receber algumas sondagens, deixando seu futuro nas mãos do Mirassol. Seu contrato foi renovado recentemente. O atleta esteve presente na premiação "Troféu Mesa Redonda", feita pela TV Gazeta.

- Temporada maravilhosa, de sonho, não só do Mirassol, mas nossa como jogador. A gente se manteve na tabela, parte de cima o campeonato quase todo. Tenho certeza que é fruto de um trabalho bem feito, pela diretoria, Paulinho, entendemos o projeto do clube. Agora é descansar e preparar para a próxima - disse.

- Tenho contrato com o Mirassol, estou muito feliz, todos sabem do meu objetivo ano que vem, é jogar com o Mirassol, todas as competições. Tem sondagem, mas meu contrato é com o Mirassol, se for ficar e sair, eles vão resolver - completou sobre futuro.

Sonho de Seleção Brasileira

Reinaldo também falou sobre seu sonho de ser convocado e defender a camisa da Seleção Brasileira. Aso 36 anos, destacou o foco no Mirassol, mas revelou como encararia uma possível oportunidade.

Reinaldo comemorando gol pelo Mirassol (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

- Um ano maravilhoso que fiz com a equipe do Mirassol precisa ser lembrado, ano maravilhoso, fiz gol, dei assistência, joguei muito bem, ajudei nossa equipe. O sonho do jogador é celebrado indo para a Seleção e o meu não é diferente, então em competição é muito importante. Ano que vem, já em janeiro, temos jogos - disse Reinaldo sobre o sonho.