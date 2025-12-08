Vasco encerra Brasileirão 2025 com contraste entre ataque eficiente e defesa vulnerável

O Campeonato Brasileiro de 2025 chegou ao fim, e a campanha do Vasco deixou um retrato claro de contraste: enquanto o ataque viveu seu melhor momento em mais de uma década, a defesa registrou números preocupantes e que remontam a períodos difíceis da história recente do clube.

Vasco tem pior desempenho defensivo desde 2013

Com 60 gols sofridos, o Vasco terminou o Brasileirão com a terceira pior defesa da competição — à frente apenas de Sport (75) e Juventude (69), ambos rebaixados. A marca é a mais alta sofrida pelo Cruzmaltino desde 2013, ano em que a equipe sofreu 61 gols e acabou sendo rebaixada pela segunda vez.

O retrospecto defensivo dos últimos anos mostra que 2025 ficou acima da média negativa vascaína:

2024: 56 gols sofridos 2023: 51 2020: 56 (rebaixado) 2019: 45 2018: 48 2017: 47 2015: 54 (rebaixado) 2013: 61 (rebaixado)

Os números evidenciam que, apesar de alguns acertos recentes, como as contratações dos zagueiros Robert Renan e Carlos Cuesta, o setor defensivo voltou a ser um problema crônico em São Januário nesta temporada.

Ataque reage e registra melhor marca desde 2011

Se a defesa preocupou, o ataque deu esperança. Com 55 gols marcados, o Vasco fechou o campeonato com o quinto melhor ataque, empatado com o Cruzeiro. A marca é a melhor do clube desde 2011, ano em que a equipe foi campeã da Copa do Brasil e viveu uma de suas temporadas mais competitivas da era recente.

2024: 43 gols 2023: 41 2020: 37 2019: 39 2018: 41 2017: 40 2015: 28 2013: 50 2012: 45 2011: 57 (ano do título da Copa do Brasil)

Após anos com ataques pouco produtivos — especialmente em 2015 e 2020 —, o Vasco enfim reencontrou poder de criação e finalização, refletindo uma temporada mais agressiva e com peças ofensivas eficientes.

Contraste que moldou a campanha

O balanço geral do Vasco em 2025 mostra um time capaz de competir ofensivamente com as principais equipes do país, mas que sofreu demais sem a bola. O desempenho defensivo custou pontos importantes em jogos decisivos e impediu uma campanha mais sólida na parte de cima da tabela.

Com um ataque promissor e números que remontam aos bons tempos, a expectativa da torcida é que, reforçando o sistema defensivo, o clube possa finalmente voltar a brigar por posições mais altas — e talvez por títulos — nas próximas temporadas.

A missão agora é transformar esse contraste em equilíbrio. O Vasco tem um caminho claro: preservar a força ofensiva recém-recuperada e corrigir com urgência os problemas atrás.

