Flaco López fala sobre futuro no Palmeiras e exalta Abel Ferreira

Flaco López comentou sobre seu futuro no Palmeiras e fez elogios ao trabalho de Abel Ferreira durante a zona mista do prêmio "Troféu Mesa Redonda", da TV Gazeta. O atacante reconheceu que "não sabe sobre o futuro", mas afirmou que, pensando em seus objetivos para o próximo ano, se imagina permanecendo no clube.

Vivendo o sonho de disputar uma Copa do Mundo, Flaco se firmou na seleção argentina e agora alimenta a expectativa de estar no Mundial do ano que vem, algo que ele próprio destacou.

- Na verdade, eu nem sei ainda. Eu não gosto de falar sobre isso durante a temporada, eles sabem disso. Tento ficar concentrado no meu trabalho e acredito sempre que isso deve partir deles também, então eu nem pergunto essas coisas. Mas a minha intenção é chegar à Copa do Mundo fazendo as coisas bem no Palmeiras. Eu tenho vontade de ficar no Palmeiras, mas é futebol, a gente sabe como é. Vamos ver o que acontece mais pra frente, mas, obviamente, a minha intenção é seguir no Palmeiras - disse o jogador.

Temporada de Flaco López

Flaco López viveu uma das melhores temporadas da sua carreira. Com contrato até o final de 2029, marcou 25 gols no ano. Em entrevista, o jogador também exaltou o trabalho de Abel Ferreira, mesmo com os vices do time no ano.

Esta é a primeira temporada completa em que o treinador e sua comissão técnica não conquistam um título pelo Palmeiras. Mesmo sem alcançar a meta estipulada e após ter colocado o cargo à disposição em determinado momento do ano, Abel mantém negociações avançadas com a diretoria para renovar o contrato.