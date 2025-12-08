Com o término das principais competições nacionais da temporada sul-americana, as atenções do continente se voltam para a próxima edição da Libertadores. A Glória Eterna já definiu 38 dos 47 clubes que disputarão a edição de 2026. A seguir, o Lance! apresenta os times já garantidos e os possíveis adversários dos clubes brasileiros no torneio.

Brasil 🟢🟡

Bahia Botafogo Brasil Cruzeiro Flamengo Fluminense Mirassol Palmeiras

Argentina 🔵⚪

Argentinos Juniors

Boca Juniors

Independiente Rivadavia

Lanús

Platense

Rosario Central

Bolívia 🔴🟡🟢

Always Ready Bolívar The Strongest

Chile 🔴⚪🔵

Coquimbo Unido

O'Higgins

Universidad Católica

Colômbia 🔵🟡🔴

Independiente Santa Fé

Equador 🔵🟡🔴

Independiente del Valle

Universidad Católica

Paraguai 🔴⚪🔵

2 de Mayo

Cerro Porteño

Guarani

Libertad

Peru 🔴⚪

Alianza Lima

Cusco

Sporting Cristal

Universitario

Uruguai 🔵⚪

Juventud Liverpool Nacional Peñarol

Venezuela 🔵🟡🔴

Carabobo

Deportes La Guaira

Deportivo Táchira

Universidad Central de Venezuela

Entre os já classificados, uma ausência se destaca: o River Plate. O clube argentino não conquistou uma das sete vagas de seu país e ficará de fora da Libertadores pela primeira vez desde 2014, e vai disputar no a Sul-Americana no ano que vem. Equipes tradicionais como o Alianza Lima permanecem relevantes na disputa — desde 1998, nenhum clube que caiu no mesmo grupo da equipe peruana conseguiu conquistar a Glória Eterna. Entre os gigantes que estarão presentes na edição de 2026 estão Boca Juniors, Cerro Porteño, Peñarol e Nacional; além do Independiente del Valle, conhecido por dificultar a vida dos times brasileiros nos últimos anos.

Além disso, cinco entidades farão sua estreia na competição: o brasileiro Mirassol, os argentinos Platense e Independiente Rivadavia, o paraguaio 2 de Mayo e o uruguaio Juventud. Entre os que retornam após longos períodos de ausência estão a Universidad Católica, do Equador, ausente desde 1980; Coquimbo Unido, do Chile, que disputou apenas a edição de 1992; e o também chileno O'Higgins, fora do torneio desde 2014.

Quem sobrou? 👀

Outras definições ainda podem ocorrer até o fim da temporada na América do Sul, pois permanecem nove vagas em aberto distribuídas por seis países. Na Argentina, a disputa da última vaga à Libertadores ocorre na reta final do Torneo Clausura, com Racing, Estudiantes e Gimnasia y Esgrima na briga.

No Brasil, o oitavo representante será conhecido com a final da Copa do Brasil, com possibilidade de classificação do Vasco ou do Corinthians, ou do São Paulo via Brasileirão. No Chile, a última vaga será decidida na final da copa nacional entre Huachipato e Deportes Limache, este último podendo estrear na competição. Por fim, ainda restam três vagas na Colômbia, duas no Equador e uma na Bolívia.

