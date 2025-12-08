River Plate fora, 'maldição' e 'terror' dos brasileiros: veja classificados da Libertadores
Edição de 2026 da maior competição da América do Sul já conhece 38 clubes participantes
Com o término das principais competições nacionais da temporada sul-americana, as atenções do continente se voltam para a próxima edição da Libertadores. A Glória Eterna já definiu 38 dos 47 clubes que disputarão a edição de 2026. A seguir, o Lance! apresenta os times já garantidos e os possíveis adversários dos clubes brasileiros no torneio.
Brasil 🟢🟡
- Bahia
- Botafogo
- Brasil
- Cruzeiro
- Flamengo
- Fluminense
- Mirassol
- Palmeiras
Argentina 🔵⚪
- Argentinos Juniors
- Boca Juniors
- Independiente Rivadavia
- Lanús
- Platense
- Rosario Central
Bolívia 🔴🟡🟢
- Always Ready
- Bolívar
- The Strongest
Chile 🔴⚪🔵
- Coquimbo Unido
- O'Higgins
- Universidad Católica
Colômbia 🔵🟡🔴
- Independiente Santa Fé
Equador 🔵🟡🔴
- Independiente del Valle
- Universidad Católica
Paraguai 🔴⚪🔵
- 2 de Mayo
- Cerro Porteño
- Guarani
- Libertad
Peru 🔴⚪
- Alianza Lima
- Cusco
- Sporting Cristal
- Universitario
Uruguai 🔵⚪
- Juventud
- Liverpool
- Nacional
- Peñarol
Venezuela 🔵🟡🔴
- Carabobo
- Deportes La Guaira
- Deportivo Táchira
- Universidad Central de Venezuela
Entre os já classificados, uma ausência se destaca: o River Plate. O clube argentino não conquistou uma das sete vagas de seu país e ficará de fora da Libertadores pela primeira vez desde 2014, e vai disputar no a Sul-Americana no ano que vem. Equipes tradicionais como o Alianza Lima permanecem relevantes na disputa — desde 1998, nenhum clube que caiu no mesmo grupo da equipe peruana conseguiu conquistar a Glória Eterna. Entre os gigantes que estarão presentes na edição de 2026 estão Boca Juniors, Cerro Porteño, Peñarol e Nacional; além do Independiente del Valle, conhecido por dificultar a vida dos times brasileiros nos últimos anos.
Além disso, cinco entidades farão sua estreia na competição: o brasileiro Mirassol, os argentinos Platense e Independiente Rivadavia, o paraguaio 2 de Mayo e o uruguaio Juventud. Entre os que retornam após longos períodos de ausência estão a Universidad Católica, do Equador, ausente desde 1980; Coquimbo Unido, do Chile, que disputou apenas a edição de 1992; e o também chileno O'Higgins, fora do torneio desde 2014.
Quem sobrou? 👀
Outras definições ainda podem ocorrer até o fim da temporada na América do Sul, pois permanecem nove vagas em aberto distribuídas por seis países. Na Argentina, a disputa da última vaga à Libertadores ocorre na reta final do Torneo Clausura, com Racing, Estudiantes e Gimnasia y Esgrima na briga.
No Brasil, o oitavo representante será conhecido com a final da Copa do Brasil, com possibilidade de classificação do Vasco ou do Corinthians, ou do São Paulo via Brasileirão. No Chile, a última vaga será decidida na final da copa nacional entre Huachipato e Deportes Limache, este último podendo estrear na competição. Por fim, ainda restam três vagas na Colômbia, duas no Equador e uma na Bolívia.
