Cinco clubes nordestinos disputaram a Série A em 2025, mas apenas um deles não vai ter a oportunidade de jogar a Copa do Nordeste na próxima temporada: o Bahia. Depois de mudanças na competição promovidas pela CBF, o Tricolor ficará de fora por ter sido o único time da região classificado para uma competição continental, no caso a Libertadores. Assim, o Atlético de Alagoinhas, do interior da Bahia, vai herdar a vaga.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

De acordo com a nova regra, os times que jogarem algum torneio internacional não vão poder participar do Nordestão para evitar problemas no calendário, como aconteceu com o próprio time baiano nesta temporada, por exemplo. Não à toa a final da Copa do Nordeste entre Bahia e Confiança, que estava prevista para junho, só aconteceu no início de setembro.

No próximo ano, inclusive, a competição vai ser disputada do dia 25 de março a 7 de junho, em um novo formato (saiba mais aqui).

Maior vencedor do atual modelo da Copa do Nordeste, com cinco títulos, o Bahia será o segundo campeão a não disputar uma edição seguinte do torneio. Além do próprio Tricolor, que levantou a taça em 2002 e não jogou em 2003, o Campinense foi campeão em 2013 e ficou fora da edição 2014.

continua após a publicidade

Danilo Fernandes levanta troféu da Copa do Nordeste; Bahia não poderá defender o título da competição por ter se classificado para Libertadores via Brasileirão (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

➡️Lateral da Colômbia se despede do Bahia em jogo contra o Fluminense

Times do Nordeste vão ter baixa representação na Série A

Ao mesmo tempo que é uma boa notícia "só" o Bahia não participar, já que boa parte dos grandes times regionais vão seguir na Copa do Nordeste, isso também é reflexo das campanhas abaixo de clubes como Vitória, Fortaleza, Ceará e Sport no Brasileirão, esses três últimos, por sinal, foram rebaixados para a Série B, enquanto o Vitória se livrou só na última rodada e ficou na 15º posição, que não dá vaga nem para a Sul-Americana.

Clubes que vão disputar a Copa do Nordeste em 2026:

Alagoas: CRB e ASA;

Bahia: Vitória, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense;

Ceará: Ceará, Fortaleza e Maracanã;

Maranhão: Maranhão e Imperatriz;

Paraíba: Sousa e Botafogo-PB;

Pernambuco: Sport e Retrô;

Piauí: Piauí e Fluminense;

Rio Grande do Norte: América-RN e ABC;

Sergipe: Confiança e Itabaiana.

continua após a publicidade

🔥Simule aqui todos os resultados da Copa do Mundo 2026