Entenda impacto das mudanças no calendário do futebol brasileiro

Como prometido, a mudança que a CBF promoveu no calendário do futebol brasileiro para o próximo quadriênio atingiu todas as competições por ela organizadas. Algumas serão mais extensas no número de datas e outras mais enxutas. Até mesmo uma nova competição, a Copa Sul-Sudeste, surgirá no organograma. De modo geral, as alterações farão com os clubes da elite nacional tenham menos jogos ao longo do ano, mas o verdadeiro impacto disso só será conhecido com o passar do tempo.

Pelos cálculos da CBF, a estimativa é que o total de jogos dos clubes da Série A reduzam cerca de 15%. Na média, os principais clubes do Brasil disputaram 67,4 partidas no ano passado. Alguns passaram de 75 jogos.

Levantamento da "ESPN" aponta que, no limite, um clube do País poderá disputar 78 jogos por ano a partir de agora — 85 se chegar à final da Copa do Mundo de Clubes, em 2029. Antes, esse número poderia chegar a incríveis 99 partidas

Mas essa hipótese é remota, já que considera que o mesmo time entraria na fase prévia da Libertadores, ficaria em 3º na fase de grupos, disputaria posteriormente os play-offs da Sul-Americana e chegaria a todas as finais de campeonatos, sejam eles estaduais ou nacionais.

A mudança no calendário do futebol e a redução média de 15% no número de partidas, contudo, não elimina alguns problemas históricos. A CBF não conseguiu dar respiro às rodadas após as Datas Fifa, não teve sucesso em seu pleito de tirar os clubes do País da fase preliminar da Libertadores e ainda achou espaço para incluir uma nova competição regional, a Copa Sul-Sudeste.

— É uma nova competição, procuramos as federações participantes… O que a gente quer é fomentar o futebol em todos os estados. A gente tem a Copa do Brasil, Copa Verde, Copa do Nordeste, e agora essa nova Copa Sul-Sudeste — considerou o presidente da CBF, Samir Xaud.

O dirigente não desistiu do intuito de tirar o Brasil da fase prévia da Libertadores. A CBF sabia que para 2026 isso seria improvável, já que a Conmebol tem contratos comerciais em vigor até o fim da próxima temporada. Mas, para em 2027, poderá haver novidades, com um novo fôlego no calendário do futebol brasileiro.

— O diálogo com a Conmebol tem sido importante, e acredito que isso é uma construção, nada de imediato. A gente acredita que possa haver uma possibilidade para 2027, 2028. O que estamos fazendo é construir pontes novamente, tanto com Conmebol quanto com a Fifa — disse Xaud.