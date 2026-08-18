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Cruzeiro x Atlético-MG: informações sobre venda de ingressos para o jogo pela Copa do Brasil

As equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
18/08/2026 08:55
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Torcida do Cruzeiro no Mineirão
Torcida do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira (18), o clube irá iniciar a venda dos ingressos para o duelo de ida, que ocorrerá no Mineirão, na próxima terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília).

Os preços dos bilhetes variam de R$ 40,00 a R$ 290,00. Os cruzeirenses que não forem sócios poderão adquirir as entradas no site ingresso.cruzeiro.com.br a partir de quarta-feira (19). Para eles, os valores vão de R$ 65,00 a R$ 290,00.

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Ingressos para Cruzeiro x Atlético-MG
Ingressos para Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Divulgação Cruzeiro)

A comercialização dos ingressos da torcida visitante será realizada pelo site baladapp.com.br. Clique aqui para acessar! Todas as informações para a torcida visitante estão no site: GUIA DO ESTÁDIO. A entrada dos atleticanos será pelo Portão 03 do Ginásio Mineirinho, localizado na Avenida Chafir Ferreira.

Mapa do Mineirão
Mapa do Mineirão (Foto: Reprodução)

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Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x Atlético-MG

  • SETOR AMARELO (Inferior e Superior) Portão C 

Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 65,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 58,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 52,00 / Cabuloso Max: R$ 45,50 / Não sócio: R$ 130,00; Meia: R$ 65,00

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  • SETOR LARANJA ( Superior e Inferior) Portão F 

Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 65,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 58,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 52,00 / Cabuloso Max: R$ 45,50 / Não sócio: R$ 130,00; Meia: R$ 65,00

  • SETOR AZUL (superior) - antigo Vermelho Portão D

Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ 100,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 90,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 80,00 / Cabuloso Max: R$ 70,00 / Não sócio: R$ 200,00; Meia: R$ 100,00

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  • SETOR AZUL (inferior) - antigo Vermelho Portão E

Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ 115,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 103,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 92,00 / Cabuloso Max: R$ 80,50 / Não sócio: R$ 230,00; Meia: R$ 115,00

  • SETOR ROXO (Superior) Portão A 

Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ 110,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 99,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 88,00 / Cabuloso Max: R$ 77,00 / Não sócio: R$ 220,00; Meia: R$ 110,00

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  • SETOR ROXO (inferior) Portão A 

Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ - / Cabuloso Nível 2: R$ - / Cabuloso Nível 3: R$ - / Cabuloso Max: R$ 101,50 / Não sócio: R$ 290,00; Meia: R$ 145,00

PRIORIDADE DE VENDAS PARA CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG 

SÓCIOS 5 ESTRELAS 

Vendas e resgates pelo app Cruzeiro Nação Azul e site: socio.cruzeiro.com.br

- 1ª JANELA: Abertura às 14h de quinta-feira (18/08)

Planos: Clube Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3, Cabuloso PCD e Cabuloso Cativo.

- 2ª JANELA: Abertura às 15h de quinta-feira (18/08)

Plano: Cabuloso 2.

- 3ª JANELA: Abertura às 16h de quinta-feira (18/08)

Plano: Cabuloso 1.

- 4ª JANELA: Abertura às 17h de quinta-feira (18/08)

Planos: Time do Povo e Meu Cruzeiro.

VENDA GERAL: Será feita pelo site ingresso.cruzeiro.com.br

Abertura às 10h de quinta-feira (18/08)

Como chegar ao Mineirão

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.

Confira as principais opções de transporte:

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, incluindo os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.

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Carro

O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta, sendo necessário adquirir a entrada com antecedência pelo site mineirao.com.br/estacionamento. Portões de acesso e estrutura: são duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahão Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos: uma na Avenida C, outra na Abrahão Caram e a terceira na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamento em locais próximos, como o Mineirinho e a Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

Bicicleta

Para quem optar pela bicicleta, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde o estacionamento é gratuito. Um fica na Esplanada Sul, na entrada da Avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela Avenida Antônio Abrahão Caram.

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Táxi e aplicativos

Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Coronel Oscar Paschoal. É uma boa alternativa para quem deseja evitar o trânsito e a busca por estacionamento.

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