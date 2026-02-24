Cruzeiro: confira retrospecto de Tite contra o Corinthians

O técnico Tite reencontrará o Corinthians nesta quarta-feira (25), quando o Cruzeiro enfrentará a equipe pela quarta rodada do Brasileirão. Esta será a 15ª vez que o comandante irá encarar o Timão em sua carreira.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Desde que marcou seu nome na história do clube paulista, o comandante enfrentou o Alvinegro apenas duas vezes. Na primeira delas, em maio de 2024, pelo Flamengo, venceu por 2 a 0. No mesmo ano, em setembro, foi derrotado por 2 a 1 na Neo Química Arena.

No cenário geral, são oito vitórias do Tite, cinco triunfos do Corinthians e outros dois empates entre as partes. O primeiro duelo aconteceu em 1997, pelo Juventude, quando foi derrotado pela Copa do Brasil. No jogo de volta, conseguiu devolver o placar, mas perdeu nos pênaltis.

continua após a publicidade

Cássio e Tite (Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians)

Confira retrospecto de Tite contra o Corinthians

13/03/1997 – Corinthians 2 x 0 Juventude (Copa do Brasil 1997)

20/03/1997 – Juventude 2 x 0 (3 x 5 pen.) Corinthians (Copa do Brasil 1997)

10/06/2001 – Grêmio 2 x 2 Corinthians (Copa do Brasil 2001)

17/06/2001 – Corinthians 1 x 3 Grêmio (Copa do Brasil 2001)

21/10/2001 – Corinthians 1 x 2 Grêmio (Campeonato Brasileiro Série A 2001)

08/09/2002 – Grêmio 4 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro Série A 2002)

08/10/2003 – Corinthians 0 x 3 São Caetano (Campeonato Brasileiro Série A 2003)

29/05/2005 – Atlético 0 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro Série A 2005)

16/07/2006 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro Série A 2006)

10/05/2009 – Corinthians 0 x 1 Internacional (Campeonato Brasileiro Série A 2009)

17/06/2009 – Corinthians 2 x 0 Internacional (Copa do Brasil 2009)

01/07/2009 – Internacional 2 x 2 Corinthians (Copa do Brasil 2009)

19/08/2009 – Internacional 1 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro Série A 2009)

11/05/2024 – Flamengo 2 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro Série A 2024)

1/09/2024 – Corinthians 2 x 1 Flamengo (Campeonato Brasileiro Série A 2024)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.