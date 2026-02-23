Lucas joga? Dirigente do São Paulo responde sobre atacante atuar no sintético do Palmeiras

A semifinal do Paulistão se aproxima e esquenta o embate entre Palmeiras e São Paulo, adversários que entrarão em campo no domingo (1°), na Arena Barueri, às 20h30 (de Brasília), em busca da vaga na decisão do Estadual. Uma dúvida que fica no ar é sobre o atacante Lucas Moura atuar no clássico, já que o gramado do estádio é sintético.

O camisa 7 do Tricolor costuma fazer críticas em relação à grama sintética e ficou de fora do time titular do Choque-Rei disputado em janeiro. Apesar disso, Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, afirmou que é importante todos os jogadores ficarem à disposição do técnico Hernán Crespo para uma partida que vale vaga na final do campeonato.

— Esse é um jogo decisivo, uma partida que vamos precisar de todos os atletas, de forma efetiva, o Lucas é um dos atletas protagonistas do São Paulo, e esse é um jogo eliminatório, a decisão se ele vai jogar ou não é do Crespo, mas tenho convicção de que todos os atletas, incluindo o próprio Lucas, sabem a importância de estar neste jogo, de avançar nesta competição — afirmou Rui Costa.

Em razão da maior pontuação geral do Palmeiras no Paulistão, o jogo será com mando de campo alviverde. O Allianz Parque está em processo final da troca de gramado e, portanto, o Verdão está atuando na Arena Barueri desde o início da temporada. Os dois estádios possuem gramado sintético.

— O fato de jogar em Barueri em um gramado sintético é uma condição que nós temos, o adversário conquistou o direito de jogar em seu estádio e o São Paulo tem que enfrentar o Palmeiras em qualquer lugar — disse o dirigente.

Antes do clássico paulista no final de semana, no entanto, o São Paulo disputará a quarta rodada do Campeonato Brasileiro fora de casa, contra o Coritiba, nesta quarta-feira (25), no Couto Pereira.

O elenco se reapresentou nesta segunda-feira (23), no SuperCT, e dará continuidade à preparação ainda na terça-feira antes de embarcar para a disputar a partida em Curitiba.

