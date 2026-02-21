Tite exalta consistência do Cruzeiro contra o Pouso Alegre, mas ressalta ponto que pode melhorar

O Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 2 a 1 na noite deste sábado (21), no Manduzão, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Após a partida, o técnico Tite ressaltou a consistência da Raposa no duelo, mas fez uma ressalva quanto a um ponto que a equipe pode melhorar.

– Foi um grande jogo da equipe, muito consistente, próprio. O resultado não reflete o que se teve de supremacia. Bastante feliz com a evolução, nas coordenações, o ritmo melhora, teve consistência de uma grande vitória. Primeiro passo para chegar à disputa pelo título – analisou o comandante.

– Nessa segunda parte, tem que saber absorver (gols sofridos). É um processo de maturidade, vai acontecer. Nem refletir no desempenho, mas circunstancialmente pode sofrer um gol. Esses diferentes jogos dentro do mesmo jogo, jogar pertinho, ficar mais com a bola. Nós melhoramos nosso poder de finalização com precisão. Independentemente da troca de jogadores, a equipe produziu bastante, com precisão maior. O goleiro fez grandes defesas. Aos poucos melhoramos no quesito efetividade – observou Tite.

Tite, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além disso, o comandante ressaltou qual é sua ideia para uma equipe perfeita do Cruzeiro, revelando que o time deve alternar entre momentos de posse de bola e jogadas verticais.

– O Cruzeiro tem que ter cara de Cruzeiro, não personalizo nunca. Nenhum trabalho fiz isso. Queremos alternar momentos de verticalidade com momentos de posse. Foi assim com o Gerson pela direita, depois meia e depois na esquerda. Quatro jogadores no meio para criar e dois na frente para concluir – explicou.

Cruzeiro x Pouso Alegre

Em sua reestreia pelo Cruzeiro, apenas dois dias depois de ser apresentado, Bruno Rodrigues foi importante na vitória da equipe contra o Pouso Alegre. O atacante fez um dos gols do 2 a 1 contra o Rubro-Negro, enquanto Lucas Silva marcou o outro. Do outro lado, Romarinho anotou o único tento rubro-negro.

Com o resultado, a Raposa joga por um empate na partida de volta no Mineirão. Já o Pousão tem que vencer por dois gols ou mais para conquistar vaga direta para a final.

Antes do jogo de volta, o Cruzeiro irá enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, a Raposa volta a enfrentar o Pouso Alegre no sábado (28), às 18h30 (de Brasília).

