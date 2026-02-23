Confira os palpites do Lance! para Cruzeiro x Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O duelo acontece nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, às 20h (horário de Brasília), no Mineirão.

Palpite do Lance para Cruzeiro x Corinthians (25/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Corinthians entra como favorito para a partida, mesmo enfrentando uma semana intensa no calendário. Além deste compromisso, a equipe também se prepara para um confronto pelo Paulistão poucos dias depois, o que deve exigir decisões estratégicas do técnico Dorival Júnior em relação à escalação. Ainda assim, o momento é positivo, e uma vitória significaria o terceiro triunfo consecutivo.

O desempenho recente tem sido consistente, com atuações produtivas tanto no setor ofensivo quanto na organização defensiva. Mesmo diante de um Cruzeiro em boa fase, a expectativa é de que o Timão consiga se impor, inclusive atuando fora de casa.

Jogando como visitante, o Corinthians venceu quatro dos últimos cinco jogos

dos últimos jogos Em geral, a equipe paulista não perde há quatro partidas

partidas Na temporada atual, o Corinthians venceu 58% de seus jogos, enquanto a Raposa registra 47% de aproveitamento

Outros palpites para Cruzeiro x Corinthians

O segundo melhor palpite aponta para o Corinthians marcar mesmo atuando fora de casa. A equipe tem mostrado eficiência ao iniciar as partidas e costuma sair na frente com frequência, o que aumenta as chances de abrir o placar no Mineirão diante da Raposa. O Timão abriu o marcador em oito dos últimos dez jogos, além de apresentar consistência defensiva, com média de 7,07 em desempenho do setor defensivo nos últimos dez compromissos, indicando que não sofre gols com facilidade.

A tendência também é de um jogo pouco movimentado no placar. O Alvinegro tem forte histórico de partidas com menos de 2,5 gols, algo que ocorreu em oito de suas últimas dez apresentações. Em confrontos diretos, as equipes somam média de apenas 2,1 gols combinados nas últimas dez partidas, reforçando a expectativa de um duelo equilibrado e com poucas bolas na rede.

Por fim, a projeção para escanteios é mais elevada, com expectativa mínima de dez cantos no total. O Cruzeiro já atingiu essa marca sozinho em jogos recentes, e ambas as equipes apresentam boa média no fundamento, somando 11,37 escanteios combinados por partida na temporada atual.

Análise e Forma dos Times

Cruzeiro - Momento e escalação

O Celeste chega para a partida embalado por uma sequência positiva, acumulando quatro jogos sem derrota. Nos dois compromissos mais recentes, venceu o Pouso Alegre e a URT, ambos pelo placar de 2 x 1. Antes disso, empatou com o Mirassol, superou o América Mineiro e foi derrotado pelo Coritiba.

Para o confronto, ainda existem dúvidas no elenco. Kaio Jorge foi visto treinando separado do grupo e segue como dúvida. Já Kaique Kenji, Jonathan Jesus e Luis Sinisterra são desfalques confirmados e não estarão à disposição.

Provável escalação do Cruzeiro: Cassio; William, Fabrício Bruno, Villaba e Kaiki; Lucas Silva e Lucas Romero; Arroyo, Matheus Pereira e Gérson; Kaio Jorge. Técnico: Tite

Corinthians - Momento e escalação

O Coringão também vive bom momento e venceu seus dois compromissos mais recentes. Superou a Portuguesa nos pênaltis e, antes disso, conquistou vitórias sobre o Athletico Paranaense e o São Bernardo, ambas pelo placar de 1 x 0. O desempenho recente demonstra solidez defensiva e eficiência para garantir resultados apertados.

Agora, a equipe entra em campo buscando o terceiro triunfo consecutivo, o que consolidaria ainda mais a boa fase. No entanto, o time não poderá contar com Yuri Alberto e Matheus Pereira, dois nomes importantes no elenco, que seguem fora e serão desfalques para a partida.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior

Confronto direto e estatísticas de Cruzeiro x Corinthians

O histórico recente entre Cruzeiro e Corinthians é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Cruzeiro e Corinthians

14/12/2025 — Corinthians 1 x 2 Cruzeiro (Copa do Brasil)

10/12/2025 — Cruzeiro 0 x 1 Corinthians (Copa do Brasil)

23/11/2025 — Cruzeiro 3 x 0 Corinthians (Brasileirão Série A)

23/07/2025 — Corinthians 0 x 0 Cruzeiro (Brasileirão Série A)

20/11/2024 — Corinthians 2 x 1 Cruzeiro (Brasileirão Série A)

Estatísticas e curiosidades de Cruzeiro e Corinthians

A equipe apresenta alto volume ofensivo, com média de 1,9 ataques por minuto O Cabuloso registra média de sete escanteios por partida nas últimas dez, além de sofrer em média 3,7 cantos no mesmo período Nos confrontos diretos, o Time do Povo e Cruzeiro somam média elevada de 11,9 escanteios nas últimas dez partidas entre si A média de gols sofridos pelas equipes é baixa, sendo de apenas 1,4 gols nos jogos mais recentes da temporada Três dos últimos cinco jogos do Cruzeiro terminaram com pelo menos dez escanteios

Comparação de Odds para Cruzeiro x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Ambos marcam: sim Ambos marcam: não Betsson 1,85 1,85 Superbet 1,90 1,85 Bet365 1,90 1,90

Resumo dos palpites do Lance para Cruzeiro x Corinthians

Corinthians vence (4,10 na Betsson) Corinthians marca o 1º gol (2,65 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,75 na Bet365) Mais de 9,5 Escanteios (1,60 na Superbet)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.