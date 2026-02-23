Com novidades, Cruzeiro abre preparação para jogo contra o Corinthians

O Cruzeiro abriu nesta segunda-feira (23) a preparação para o duelo contra o Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas atividades realizadas na Toca da Raposa II, algumas novidades participaram.

Tite comandou o treinamento com quase todo o grupo à disposição. Preservados do último compromisso contra o Pouso Alegre, Kaio Jorge e Arroyo fizeram trabalhos físicos. O camisa 19 foi poupado por desgaste físico, enquanto o equatoriano sentiu dores no joelho esquerdo.

Além deles, o lateral-direito Kauã Moraes e o zagueiro Jonathan Jesus também fizeram trabalhos físicos na Toca da Raposa II. Ambos apresentaram evoluções em seus tratamentos nos últimos dias.

Jonathan Jesus (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Quem volta a estar à disposição de Tite nesta quarta-feira é o volante Matheus Henrique. Ele estava suspenso contra o Pouso Alegre por ter sido expulso no duelo com a URT.

Semana decisiva para o Cruzeiro

Tite terá uma semana decisiva para seu futuro no comando da equipe celeste. Lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer pela competição, o Cabuloso terá um confronto importante contra o Corinthians, pela quarta rodada do torneio. Até o momento, os mineiros foram goleados por 4 a 0 pelo Botafogo, perderam por 2 a 1 para o Coritiba, e empataram em 2 a 2 com o Mirassol.

Depois, o Cruzeiro irá definir uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Com a vantagem mínima construída fora de casa, o time pode até mesmo empatar que garante seu lugar na decisão do Estadual.

