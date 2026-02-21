Bruno Rodrigues faz agradecimento após marcar em reestreia pelo Cruzeiro

Apenas dois dias depois de ser apresentado como reforço do Cruzeiro, Bruno Rodrigues entrou em campo e marcou o segundo gol da vitória da Raposa contra o Pouso Alegre, em partida pela semifinal do Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

Depois do confronto, o atacante agradeceu aos companheiros pelo acolhimento nesta primeira semana de trabalhos.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Agradecer a Deus primeiramente. Vocês sabem o que eu passei. Mas confio muito no trabalho. O trabalho uma hora devolve. Agradecer ao carinho do grupo que me recebeu muito bem. Continuar trabalhando, fazendo gols, com muita humildade, pés no chão, para conquistarmos títulos – disse Bruno Rodrigues em entrevista ao Canal Premiere.

Bruno Rodrigues comemorando gol

Cruzeiro x Pouso Alegre

Em sua reestreia pelo Cruzeiro, apenas dois dias depois de ser apresentado, Bruno Rodrigues foi importante na vitória da equipe contra o Pouso Alegre. O atacante fez um dos gols do 2 a 1 contra o Rubro-Negro, enquanto Lucas Silva marcou o outro. Do outro lado, Romarinho anotou o único tento rubro-negro.

continua após a publicidade

Com o resultado, a Raposa joga por um empate na partida de volta no Mineirão. Já o Pousão tem que vencer por dois gols ou mais para conquistar vaga direta para a final.

Antes do jogo de volta, o Cruzeiro irá enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, a Raposa volta a enfrentar o Pouso Alegre no sábado (28), às 18h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.