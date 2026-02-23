Flamengo convoca conselheiros para votar dois novos patrocínios

O Flamengo convocou reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para votação de dois novos patrocinadores no dia 5 de março, às 18h30 (de Brasília), no salão nobre da sede da Gávea. Os contratos de patrocínio com a GAC Motor Brasil e com a Ademicon serão apresentados aos conselheiros.

Os contratos preveem a exposição da marca "GAC" na parte posterior dos shorts dos uniformes jogo. Além disso, o possível novo patrocinador também seria estampado na parte debaixo das camisas de treino e aquecimento da equipe de futebol profissional masculino.

Também será votada a celebração de dois contratos com a Ademicon. O primeiro é um Contrato de patrocínio para exibição da marca na barra inferior das camisas de jogo, treino e aquecimento, com vigência de 1º de abril de 2026 a 31 de março de 2029. O segundo é um contrato de Licença de Uso de Marca referente a grupos de consórcios destinados à aquisição de bens móveis com motores, bens imóveis e serviços, com a mesma vigência.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (26) e enfrenta o Lanús pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, no Maracanã. Na ida, vitória da equipe argentina por 1 a 0 no Estádio Ciudad de Lanús.

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

