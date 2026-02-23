menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBrasileirão

Cruzeiro x Corinthians: CBF define arbitragem da partida

As equipes se enfrentarão pela quarta rodada do Brasileirão

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 23/02/2026
19:44
Cruzeiro x Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraCruzeiro x Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na tarde desta segunda-feira (23) a equipe de arbitragem que comandará o jogo entre Cruzeiro e Corinthians, nesta quarta-feira (25), no Mineirão.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficou definido que Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, irá apitar o duelo. Ele contará com o auxílio dos assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos e Douglas Pagung.

Davi de Oliveira Lacerda comandará Cruzeiro x Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Davi de Oliveira Lacerda comandará Cruzeiro x Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Já o VAR será comandado por Daniel Nobre Bins, com o auxilio de André da Silva Bitencourt e Douglas Scwengber .

Confira a equipe de arbitragem de Cruzeiro x Corinthians

  • Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
  • Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
  • Quarto Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
  • Inspetor: Eveliny Pereira de Almeida da Silva (BR)
  • Assessor: Ubirajara Ferraz Jota (PE)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
  • AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)
  • AVAR2: Douglas Schwengber da Silva (RS)
  • Observador de VAR: Jose Alexandre Barbosa Lima (RJ)
  • Quality manager: Larissa Ramos Monteiro
  1. Tite exalta consistência do Cruzeiro contra o Pouso Alegre
  2. Bruno Rodrigues marca em reestreia, e Cruzeiro vence o Pouso Alegre fora de casa
  3. Bruno Rodrigues faz agradecimento após vitória
  4. Lucas Silva revela orientação de Tite que foi fundamental para vitória

Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, às 20h (de Brasília). Atualmente, a Raposa é lanterna da competição, com apenas um ponto somado, enquanto o Timão está na quinta colocação, com seis pontos.

continua após a publicidade

O Cruzeiro começou a competição sendo goleado por 4 a 0 pelo Botafogo, no Nilton Santos. Posteriormente, perdeu para o Coritiba por 2 a 1 no Mineirão e empatou com o Mirassol em 2 a 2 no interior de São Paulo.

Enquanto isso, o Corinthians estreou com derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena. Depois, bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 e o Athletico-PR por 1 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias