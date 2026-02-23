Cruzeiro x Corinthians: CBF define arbitragem da partida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na tarde desta segunda-feira (23) a equipe de arbitragem que comandará o jogo entre Cruzeiro e Corinthians, nesta quarta-feira (25), no Mineirão.

Ficou definido que Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, irá apitar o duelo. Ele contará com o auxílio dos assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos e Douglas Pagung.

Davi de Oliveira Lacerda comandará Cruzeiro x Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Já o VAR será comandado por Daniel Nobre Bins, com o auxilio de André da Silva Bitencourt e Douglas Scwengber .

Confira a equipe de arbitragem de Cruzeiro x Corinthians

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Assistente 2: Douglas Pagung (ES)

Quarto Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Inspetor: Eveliny Pereira de Almeida da Silva (BR)

Assessor: Ubirajara Ferraz Jota (PE)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)

AVAR2: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Observador de VAR: Jose Alexandre Barbosa Lima (RJ)

Quality manager: Larissa Ramos Monteiro

Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, às 20h (de Brasília). Atualmente, a Raposa é lanterna da competição, com apenas um ponto somado, enquanto o Timão está na quinta colocação, com seis pontos.

O Cruzeiro começou a competição sendo goleado por 4 a 0 pelo Botafogo, no Nilton Santos. Posteriormente, perdeu para o Coritiba por 2 a 1 no Mineirão e empatou com o Mirassol em 2 a 2 no interior de São Paulo.

Enquanto isso, o Corinthians estreou com derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena. Depois, bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 e o Athletico-PR por 1 a 0.

