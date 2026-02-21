Lucas Silva revela orientação de Tite que foi fundamental para vitória do Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o Pouso Alegre na noite deste sábado (21), por 2 a 1. Um dos autores dos gols celestes, Lucas Silva revelou na zona mista uma orientação de Tite que foi fundamental para a vitória da equipe.

– No primeiro tempo, arrisquei de fora da área, não consegui. Mas fomos bem, chegamos pelos dois lados. No intervalo, o Tite ressaltou para a gente arriscar de fora da área porque o time deles estava bem fechado. Falou para mim, para o Romero, o Matheus Pereira. Na primeira oportunidade que tive, não hesitei, contei com o desvio e saiu um belo gol – revelou o volante.

– É uma felicidade, é especial marcar gol. Principalmente de fora da área. Dia especial. Saio daqui muito contente com nossa partida. Estamos criando cada vez mais entrosamento e identidade com o Tite – comemorou Lucas Silva.

O jogador ressaltou ainda que o gol marcado pelo Pouso Alegre no final da partida não abala a equipe para o jogo de volta, no Mineirão.

– Foi um lance isolado. Fizemos o pênalti, mas isso não vai nos abalar. Saímos contentes com nossa atuação, motivados. O grupo está cada vez mais entrosado. Foi um jogo que nos dá muita confiança, motivação para a sequência. Estamos na frente, contamos com a ajuda da torcida em casa para passar para a final – disse.

Lucas Silva comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Pouso Alegre

Em sua reestreia pelo Cruzeiro, apenas dois dias depois de ser apresentado, Bruno Rodrigues foi importante na vitória da equipe contra o Pouso Alegre. O atacante fez um dos gols do 2 a 1 contra o Rubro-Negro, enquanto Lucas Silva marcou o outro. Do outro lado, Romarinho anotou o único tento rubro-negro.

Com o resultado, a Raposa joga por um empate na partida de volta no Mineirão. Já o Pousão tem que vencer por dois gols ou mais para conquistar vaga direta para a final.

Antes do jogo de volta, o Cruzeiro irá enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, a Raposa volta a enfrentar o Pouso Alegre no sábado (28), às 18h30 (de Brasília).

