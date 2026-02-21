Bruno Rodrigues marca em reestreia, e Cruzeiro vence o Pouso Alegre fora de casa
O atacante marcou em seu primeiro jogo no retorno ao clube celeste
Em sua reestreia pelo Cruzeiro, apenas dois dias depois de ser apresentado, Bruno Rodrigues foi importante na vitória da equipe contra o Pouso Alegre. O atacante fez um dos gols do 2 a 1 contra o Rubro-Negro, enquanto Lucas Silva marcou o outro. Do outro lado, Romarinho anotou o único tento rubro-negro.
Com o resultado, a Raposa joga por um empate na partida de volta no Mineirão. Já o Pousão tem que vencer por dois gols ou mais para conquistar vaga direta para a final.
Como foi o jogo?
No início da partida, o Cruzeiro teve duas chances claras de gol, uma delas de Neyser Villareal, que finalizou na área para fora, e um cabeceio de Fabrício Bruno, que bateu no travessão. Gerson chegou a abrir o placar, mas o gol não valeu porque Christian, que fez o passe, estava em posição de impedimento.
Com a pressão alta, o goleiro Thiago Braga teve que fazer dois milagres, em cabeceios de Kaiki e Christian dentro da área. Enquanto isso, o Pouso Alegre não conseguiu assustar Cássio na primeira etapa, falhando nas ligações diretas.
Na segunda etapa, Neyser teve mais uma chance clara, mas não conseguiu finalizar bem. Se o atacante não estava com a mira em dia, Lucas Silva mostrou como se faz. O camisa 16 arriscou de longe e contou com um desvio que deixou o goleiro do Pouso paralisado para fazer 1 a 0.
Aos 29 minutos, Bruno Rodrigues, que entrou no lugar de Neyser, ampliou. Lucas Romero lançou William na direita, que cortou a marcação na linha de fundo e cruzou para o camisa 20 cabecear na pequena área.
Quando o jogo parecia tranquilo, o Pouso Alegre conseguiu seu primeiro lance de perigo com Gabriel Tota disputando corrida contra Villalba. Ao entrar na área, o atacante foi empurrado pelo zagueiro. Romarinho bateu forte no canto direito e diminuiu para os donos da casa.
O que vem por aí?
Antes do jogo de volta, o Cruzeiro irá enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, a Raposa volta a enfrentar o Pouso Alegre no sábado (28), às 18h30 (de Brasília).
Confira as informações do jogo entre Pouso Alegre x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
POUSO ALEGRE 1 X 2 CRUZEIRO
CAMPEONATO MINEIRO- SEMIFINAL - IDA
📆 Data e horário: Sábado, 21 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Manduzão, Pouso Alegre-MG
🟨 Árbitro: André Luiz Skettino
🚩 Assistentes: Felipe de Oliveira e Bernardo Pádua
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira
🟨 Cartões amarelos: Xandão (POU), Magé (POU); Villalba (CRU)
🟥 Cartões Vermelhos: -
⚽ Gols: Romarinho (POU); Lucas Silva (CRU), Bruno Rodrigues (CRU)
POUSO ALEGRE (Técnico: Danilo)
Thiago Braga; Da Silva, Vitão, Xandão (Pedro Arthur), Matheus Nunes (De Paula); Magé, Alexandre Pena, Romarinho, Gabriel Tota; Thiago Rubim (Porfirio), Marcelinho (Jonathan Kauan)
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva (Japa), Christian (Wanderson), Gerson, Matheus Pereira (Kenji); Neyser (Bruno Rodrigues)
Tudo sobre
