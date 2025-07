Web compara Emerson Royal, do Flamengo, e lateral da Europa, alvo do Palmeiras

Anunciado pelo Flamengo, Emerson Royal foi um dos assuntos da semana no futebol. Agora, é a vez do Palmeiras buscar um lateral do futebol europeu para o seu elenco. O nome escolhido foi Khellven, ex-Athletico-PR, atualmente no CSKA. A possível chegada fez a web comparar os dois jogadores.

Web compara Emerson Royal e Khellven

Verdão quer Khellven

Palmeiras mantém conversas avançadas com o CSKA, da Rússia, pela contratação do lateral-direito Khellven. O jogador chegaria para suprir a saída de Mayke, que se despediu do clube na última segunda-feira (28) e acertou com o Santos.

Revelado pelo Athletico, Khellven estreou entre os profissionais em 2020 e permaneceu no clube até 2023, quando foi vendido ao CSKA por 4,5 milhões de euros. A informação foi publicada inicialmente pela imprensa russa e confirmada pelo Lance!.

Khellven, ex-Athletico-PR, alvo do Palmeiras, celebra troféu da Supercopa da Rússia pelo CSKA (Foto: Divulgação/CSKA)

Emerson Royal é do Flamengo

Emerson Royal é o novo jogador do Flamengo. O Rubro-Negro anunciou a contratação do lateral-direito brasileiro de 26 anos, que atuava no Milan, da Itália, na noite de sábado (26). O jogador chegou ao Rio de Janeiro pela manhã, passou por exames médicos e firmou contrato com o clube até o fim de 2028.

O Mais Querido investiu cerca de 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) por parte dos direitos econômicos do jogador. Antes da chegada de Emerson, o Flamengo já havia anunciado Saúl, apresentado na última sexta-feira (25).

