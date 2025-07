Samuel Lino chega ao Rio para assinar com o Flamengo

O atacante Samuel Lino, reforço do Flamengo nesta janela de transferências, chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (29). O voo em que estava o jogador atrasou por cerca de uma hora de São Paulo para a capital carioca por conta de um problema na aeronave. Na chegada ao Galeão, Samuel apareceu com um grande sorriso no rosto e foi recebido por torcedores rubro-negros, que já criaram uma música para o novo atleta do time carioca.

- Lino, Lino, Lino, Lino, Lino, é gol - cantaram os torcedores.

A contratação de Samuel Lino é a mais cara da história do Flamengo. Para tirar o atacante do Atlético de Madrid, o clube pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões). Com a chegada do jogador ao Rio, os próximos passos são os exames médicos no Ninho do Urubu e a assinatura oficial do contrato, que está prevista para acontecer ainda nesta terça-feira. O vínculo será válido até 2029.

Reforço do Flamengo, Samuel Lino em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução / Instagram)

A jornada do atacante até o Rio de Janeiro foi longa. Na segunda-feira, ele foi liberado do treino do Atlético de Madrid e pegou um voo de Madri para São Paulo, com uma parada em Portugal. Na conexão final para a capital carioca, o jogador ainda teve que lidar com um atraso de cerca de três horas, após o avião em que estava apresentar um vazamento de água e precisar ser trocado.

Conheça Samuel Lino, o novo reforço do Flamengo

Revelado pelo São Bernardo, o ponta-esquerda de 25 anos não é um rosto totalmente novo no Ninho do Urubu, já que teve uma passagem por empréstimo pelo time sub-20 do Flamengo, onde fez parte do elenco campeão da Copinha de 2018.

Sua carreira decolou de vez em Portugal, atuando pelo Gil Vicente, e o bom desempenho o levou ao Atlético de Madrid. Após um bom ano emprestado ao Valencia, ele se firmou no time de Diego Simeone na temporada 2023/24, mostrando versatilidade ao atuar como ala. Na última temporada, contudo, teve menos minutos, mas participou de 47 jogos do Atleti e contribuiu com quatro gols e seis assistências.

