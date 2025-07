Coritiba oscila na Série B, mas não pretende trazer reforços para o segundo turno

O vice-líder Coritiba não pretende trazer reforços para o segundo turno da Série B. Quem garantiu isso foram o técnico Mozart e o head esportivo William Thomas, em dias consecutivos.

O Coxa fechou o turno com empate em 1 a 1 contra o Amazonas, pela 19ª rodada, e saiu vaiado pela torcida do Couto Pereira. A equipe alviverde chegou a 35 pontos, enquanto líder Goiás tem 36 pontos, mas ainda joga na rodada.

Após o jogo, o técnico Mozart foi questionado sobre possíveis contratações e a avaliação do elenco. O Coritiba foi o único da Segundona a ainda não contratar na atual janela de transferência, que começou em 10 de julho e vai até 2 de setembro.

- Zero (chance). Não temos necessidade de trazer nenhum jogador em nenhuma posição. Temos um elenco extremamente forte. Para mim, um dos três melhores elencos da Série B. Cabe a mim fazer com que esses caras voltem a ter desempenho. Com certeza nós não precisamos trazer ninguém - avaliou o treinador, em entrevista coletiva no domingo (27).

A diretoria alviverde trouxe três jogadores na janela anterior, a do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho: o volante Jacy, do Operário-PR, e os atacantes Clayson e Iury Castilho, ambos do Mirassol. Desde então, o clube trata o grupo coxa-branca como fechado, embora admita que observa "oportunidades de mercado".

- Temos um plantel extremamente equilibrado. Nos antecipamos nas janelas e conseguimos alinhar desempenho e parte financeira. Conseguimos fechar nosso plantel com antecedência. O Coritiba é um clube grande, e podem acontecer inúmeras situações de perdas de jogadores por motivos A, B ou C. E aí temos que corrigir a rota - pontuou William Thomas, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (28).

Coritiba é vice-líder da Série B. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Coritiba não vence há três jogos na Série B

Após ter uma sequência invicta de nove jogos, com sete vitórias e dois empates, o Coritiba agora vive o outro lado. O time alviverde não vence há três partidas diante de times que brigavam contra o rebaixamento: Paysandu (5 a 2, casa), Athletic (1 a 1, fora) e Amazonas (1 a 1, casa).

O jejum atual, aliás, tirou o Coxa da liderança para a segunda colocação, além de ver o terceiro Novorizontino se aproximar, com um ponto a menos na tabela. A diferença para o quinto colocado, primeiro time fora do G-4, é de seis pontos, mas pode diminuir com o complemento da rodada.

Campanhas do Coritiba no primeiro turno da Série B

36 pontos: 2021 (acesso)

35 pontos: 2006 (não subiu), 2007 (acesso, campeão) e 2025

34 pontos: 2019 (acesso)

33 pontos: 2010 (acesso, campeão)

28 pontos: 2018 (não subiu)

24 pontos: 2024 (não subiu)

Próximos jogos do Coritiba na Série B