O Botafogo enfrenta o Bragantino nesta terça-feira (29) pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece às 19h (de Brasília) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O time carioca divulgou a lista dos relacionados para o duelo durante a tarde.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Em relação ao jogo do último sábado (26) contra o Corinthians, Davide Ancelotti terá um desfalque e os retornos de Marlon Freitas e Artur. O volante não enfrentou o time paulista por estar suspenso no Brasileirão e o atacante ficou fora do jogo por um problema de saúde.

Veja a lista de relacionados do Botafogo:

Jogadores relacionados para Botafogo x Bragantino na Copa do Brasil (Foto: Reprodução / X)

Goleiros: John, Léo Linck e Cristhian Loor.

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Cuiabano, David Ricardo, Kaio Pantaleão, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho.

Meio-campistas: Allan, Kauan Lindes, Marlon Freitas e Newton.

Atacantes: Arthur Cabral, Artur, Joaquín Correa, Mastriani, Matheus Martins, Montoro, Nathan Fernandes, Santiago Rodríguez e Savarino.

O grande desfalque do técnico Davide Ancelotti é o atacante Jordan Barrera. O atacante de 19 anos chegou ao Botafogo na semana passada e estreou no jogo contra o Corinthians. O reforço, no entanto, não pode disputar as oitavas de final da Copa do Brasil por não estar inscrito na competição.

continua após a publicidade

Tudo sobre Botafogo x Bragantino pelas oitavas de final da Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Bragantino

Copa do Brasil

📆 Data e horário: terça-feira (29), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

continua após a publicidade

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Nathan Fernandes, Savarino e Artur; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.