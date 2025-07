A defesa de Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, divulgou uma nota oficial em reação às declarações do presidente interino Osmar Stábile. Em entrevista realizada nesta segunda-feira (29), o cartola em exercício manifestou publicamente o desejo de seguir no comando do clube.

A declaração de Osmar Stábile ocorre em meio à expectativa pela decisão da assembleia-geral de sócios do Corinthians, marcada para o dia 9 de agosto, que vai votar a ratificação do impeachment de Augusto Melo. Caso o afastamento seja confirmado, o estatuto do clube prevê a realização de uma eleição indireta no Conselho Deliberativo em até cinco dias.

— A gente sempre fala em planejamento. Você tem que estruturar os departamentos. Sim, se o Conselho entender que eu deva continuar, claro. Comecei o trabalho e devo continuar o trabalho para melhorar a situação do Corinthians. Se o Conselho assim entender, me coloco à disposição — disse Stábile.

Em resposta, Augusto Melo afirmou que a declaração de Osmar Stábile é uma “confissão do golpe” que estaria sendo articulado para tirá-lo do cargo. Segundo o presidente afastado, Stábile e seus aliados agem contra o Corinthians, os sócios do clube e a vontade manifestada nas urnas.

— A declaração do vice-presidente Osmar Stábile de que pretende continuar na presidência após sua interinidade é uma confissão do golpe que ele e seus comparsas tentam dar contra o Corinthians, contra os sócios do clube e contra o presidente legitimamente eleito. Stábile não é o legítimo presidente do Corinthians, ele exerce a função de modo temporário — rebate Augusto Melo.

Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja abaixo a nota completa de Augusto Melo

"A declaração do vice-presidente Osmar Stábile de que pretende continuar na presidência após sua interinidade é uma confissão do golpe que ele e seus comparsas tentam dar contra o Corinthians, contra os sócios do clube e contra o presidente legitimamente eleito.

Stábile não é o legítimo presidente do Corinthians, ele exerce a função de modo temporário.

Ele é um dos beneficiados pelas acusações falsas contra Augusto Melo, veiculadas por um blogueiro com condenação criminal e usadas pela Polícia Civil e pelo MP de São Paulo em um inquérito repleto de nulidades e de abusos que só favorecem os adversários políticos de Melo dentro do Corinthians.

A defesa de Augusto Melo está tomando todas as medidas para combater esses abusos, provar sua inocência e fazer valer o direito ao voto de quem o elegeu, seguindo com sua gestão comprometida com a regularização das contas — diferentemente do que tem sido feito pela gestão interina, conhecida pelo desrespeito às negociações e contas a serem pagas.

Augusto Melo confia também que a Justiça restabelecerá a verdade e que, em 9 de agosto, os sócios vão votar não ao impeachment."