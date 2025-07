Cruzeiro tenta voltar às quartas da Copa do Brasil após seis anos

Maior ganhador da Copa do Brasil, com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), o Cruzeiro terá um desafio à parte no confronto com o CRB, pelas oitavas de final desta edição: voltar a disputar as quartas de final depois de seis anos. O primeiro jogo contra o time alagoano será nesta quarta-feira (30), às 19h30, no Mineirão. A partida em Maceió será dia 7 de agosto, às 21h, no Estádio Rei Pelé.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A última vez que o Cruzeiro conseguiu chegar às quartas de final da Copa do Brasil foi em 2019. Naquele ano, a Raposa eliminou o Fluminense nas oitavas de final nos pênaltis, depois de dois empates: 1 a 1 no Maracanã e 2 a 2 no Mineirão. Nas quartas, a equipe celeste eliminou o Atlético-MG, e, nas semifinais, foi eliminada pelo Internacional.

Seis vezes campeão, Cruzeiro ganhou o título da Copa do Brasil pela última vez em 2018 (Foto: Daniel Vorley/AGIF)

As campanhas seguintes do Cruzeiro na competição foram ruins. Em 2020, a Raposa parou na terceira fase, eliminada pelo adversário de agora, o CRB. Em 2021, a eliminação também aconteceu na terceira fase, para o Juazeirense (BA), nos pênaltis. Em 2022, o Cruzeiro parou nas oitavas de final, depois de perder os dois jogos para o Fluminense. No ano seguinte, o Grêmio foi o algoz também nas oitavas de final, com empate em Porto Alegre e derrota no Mineirão. Em 2024, a campanha foi ainda pior, com eliminação logo na primeira fase para o Sousa, da Paraíba.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro x CRB: onde assistir, horário e prováveis escalações

O confronto com o CRB será a 23ª participação do Cruzeiro em oitavas de final da Copa do Brasil. O retrospecto tem sido positivo, com 13 classificações para as quartas de final e nove eliminações. Os adversários mais comum da Raposa nesta fase da competição são Corinthians e Athletico-PR, três vezes cada. Bahia e Fluminense cruzaram o caminho do Cruzeiro por duas vezes nas oitavas de final.

Veja todas as campanhas do Cruzeiro em oitavas de final da Copa do Brasil: