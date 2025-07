Veja salário de Igor Paixão, joia ex-Coritiba acertado com gigante francês

O Olympique de Marseille, um dos clubes mais tradicionais da França, acertou a contratação do atacante brasileiro Igor Paixão. A ex-joia do Coritiba faz sucesso na Europa desde que saiu do futebol do Brasil e acertou com o Feynoord, da Holanda, equipe que defendeu nas últimas três temporadas. Além do crescimento na carreira, o jogador também evoluiu seu valor de mercado e o salário no Velho Continente.

De acordo com informações do site Capology, especializado em finança de clubes e salários de atletas, Igor Paixão deixou o Brasil ganhando pouco mais de 150 mil euros anuais no Coritiba, o que corresponde a R$ 970 mil. No Feynoord, aumentou seu salário em mais de cinco vezes e passou a ganhar 780 mil euros a cada ano, ou R$ 5 milhões.

Em outubro de 2024, Paixão teve seu contrato renovado com o Feynoord. O vínculo já ia até 2027, mas a equipe holandesa estendeu até 2029 e, consequentemente, renegociou o salário do jogador. Nessa última temporada, o atacante passou a ganhar 1,76 milhão de euros por temporada, cerca de R$ 11 milhões por ano, mais que o dobro do contrato anterior. Ou seja, em três temporadas na Europa, o brasileiro aumentou seu ganho em mais de onze vezes.

Nesta transferência para o Olympique de Marseille, o clube francês pagará ao Feynoord 30 milhões de euros (R$ 194,7 milhões), podendo chegar a 35 milhões de euros (R$ 227 milhões) caso atinja metas contratuais. Entretanto, não foi divulgado o valor do seu salário no novo contrato. Mas ao analisar a tendência das últimas temporadas, o jogador deve ter aumento no valor.

Igor Piaxão é cria da base Coxa Branca (Divulgação/Coritiba)

Crescimento do valor de mercado

A valorização do salário de Igor Paixão foi acompanhada pelo crescimento o valor de mercado do atacante. O Feynoord pagou 4,5 milhões de euros na época, quando o jogador valia pouco menos de 1 milhão de euros no Coritiba. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências. Na Holanda, os números continuaram crescendo rapidamente.

Pouco depois da sua chegada, Igor Paixão já era avaliado em 6 milhões de euros. Uma temporada depois, em outubro de 2023, o atacante já valia 15 milhões de euros no mercado. Após uma leve variação negativa no começo de 2024, voltou a ter grande fase no Feynoord e atingiu 17 milhões de euros no fim do ano passado.

Porém, foi em 2025, pouco antes da sua venda, que o jogador viu seu valor disparar no mercado. Em março, o brasileiro saltou para 25 milhões de euros e em maio, na última atualização de valor na plataforma do Tranfermarkt, Igor Paixão é avaliado em 35 milhões de euros (R$ 227 milhões), valor similar ao que foi negociado com o Marseille.

Entrevista exclusiva ao Lance!

Em julho deste ano, Igor Paixão concedeu uma entrevista exclusiva ao Lance! e falou sobre a grande fase da carreira e o sonho de atuar no futebol europeu. O jogador, que se sagrou como o terceiro brasileiro com mais participações em gols na Europa na temporada, atrás de Vini Jr e Raphinha, destacou o protagonismo que assumiu no clube, dizendo que a temporada é fruto de seu trabalho. A conversa aconteceu antes de sua saída para o futebol francês.

— Isso foi fruto do meu trabalho, da primeira temporada, pela minha segunda também, pela evolução também nessa terceira, né? Onde eu fui protagonista. Eu tinha que assumir esse protagonismo no final. Então acho que fui feliz em fazer meus gols, dar minhas assistências e estar entre os brasileiros com mais gols na temporada. Só atrás de grandes ídolos como Rafinha e Vini Jr. Isso para mim é muito especial estar entre eles, os grandes jogadores do país — afirmou o jogador.

