Coritiba anuncia atacante do Fluminense como sétima contratação
Lavega assina com o Coxa até o fim da Série A
O Coritiba anunciou a contratação do atacante Joaquín Lavega, do Fluminense, nesta quinta-feira (8). O jogador de 20 anos é o sétimo reforço confirmado pelo Coxa para 2026.
Lavega assinou um acordo de empréstimo com o Coxa até o final deste ano. O contrato do uruguaio com o Tricolor vai até o fim de 2029.
O atacante chegou na capital paranaense no domingo (4), já participa da pré-temporada no CT da Graciosa e fica à disposição do técnico Fernando Seabra para o Campeonato Paranaense. O time principal só deve atuar a partir da terceira rodada, enquanto uma equipe Sub-20 joga os dois jogos iniciais do estadual.
No Coxa, Lavega disputará posição com o Lucas Ronier, Fabinho e Pedro Rocha, além do reforço encaminhado Breno Lopes. Outros atacantes, como Clayson e Iury Castilho, devem ser emprestados.
Carreira de Lavega, novo reforço do Coritiba
Criado e revelado pelo River Plate, do Uruguai, Lavega estreou profissionalmente em 2021, com 16 anos. Em três temporadas e meia, foram 14 gols e quatro assistências em 94 jogos.
Promissor, o atacante uruguaio chegou a aparecer na lista de melhores jovens jogadores do mundo do jornal inglês The Guardian. No final de 2024, o Fluminense deu um chapéu no Vasco e comprou Lavega, em valores não divulgados.
No ano passado, ele passou por três treinadores e recebeu poucas oportunidades em campo. Renato Gaúcho, em entrevista, afirmou que ele e Lezcano ainda não estavam prontos para atuar e por isso não eram acionados. Com Zubeldía, chegou a ser testado na lateral esquerda por ser canhoto.
Ao todo, Lavega fez apenas cinco partidas pelo Tricolor, sendo uma como titular. O último jogo dele foi em 20 de setembro, pelo Brasileirão.
Reforços do Coritiba
O Coritiba já anunciou o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, o meia Gustavo, e os atacantes Fabinho, Lavega e Pedro Rocha. O Coxa também tem acertos com o zagueiro Thiago Santos (Fluminense) e o atacante Breno Lopes (Fortaleza).
