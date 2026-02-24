Remo x Internacional: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão

Remo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h, pela quarta rodada do Brasileirão. A partida, disputada no Mangueirão, em Belém-PA, terá transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere!

continua após a publicidade

Ficha do jogo REM INT 4ª rodada Brasileirão Data e Hora Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília) Local Mangueirão, Belém, Pará Árbitro Bruno Arleu (RJ) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Var Thiago Duarte Peixoto (SP) Onde assistir

Neste jogo, ambas as equipes buscam se recuperar depois de resultados ruins nas primeiras rodadas. O time gaúcho vem de uma derrota para o Palmeiras e está em 19º, com duas derrotas e um empate. Já o paraense, deixou escapar a vitória nos minutos finais para o Atlético-MG e voltou de Minas Gerais com apenas um ponto, ocupando a 16ª colocação na tabela.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar do início abaixo no Campeonato Brasileiro, o Internacional vem de vitória sobre o Ypiranga no Estadual, conquistando a vaga na final - veja os melhores momentos abaixo. O mesmo vale para o Remo, que avançou para a decisão ao derrotar o Cametá.

continua após a publicidade

Histórico do confronto

A última vez que Remo e Internacional se enfrentaram foi na segunda fase da Copa do Brasil de 2018. Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, com gols de Edenílson e Leandro Damião, enquanto Felipe Marques descontou.

Em 2014, na mesma competição, o duelo aconteceu na primeira rodada e terminou em goleada gaúcha por 6 a 1. Os gols do Inter foram marcados por Fabrício, Rafael Moura (2), Max (contra), Charles Aranguiz e Alex. Pelo Remo, Val Barreto foi quem balançou as redes.

continua após a publicidade

Ao todo, foram oito jogos entre os times, que voltam a se encontrar na Série A após 40 anos. No retrospecto, são cinco vitórias coloradas contra duas remistas.

Internacional e Remo em duelo pela Copa do Brasil de 2018 (Foto: Thiago Gomes/AGIF/Gazeta Press)

Veja as prováveis escalações de Remo x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

REMO X INTERNACIONAL

BRASILEIRÃO - 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Mangueirão, Belém-PA

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu (RJ)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliviera (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Remo: Marcelo Rangel, João Lucas, Marllon, Kayky Almeida, Pavani, Zé Welison, Yago Pikachu, Diego Hernandez, Alef Manga, Carlinhos e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osório

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres, Bernabei, Vitinho, Paulinho, Ronaldo, Alan Patrick, Borré e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano