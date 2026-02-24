Fluminense e Botafogo disputam contratação de Dantas, do Novorizontino
Jogador é destaque do Paulistão
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense e Botafogo negociam a contratação de Dantas, do Novorizontino. O zagueiro foi destaque da Série B no ano passado e é um dos principas jogadores do time no Paulistão de 2026. O Alvinegro apresentou proposta oficial pelo defensor, enquanto o Tricolor ainda prepara uma investida. O Novorizontino ainda não aceitou nenhuma proposta pelo jogador.
Relacionadas
- NBB
Com pilares ex-rivais e reforços gringos, Fluminense inicia ‘Operação NBB’ na Liga Ouro
NBB24/02/2026
- Fluminense
Pedido de Zubeldía, Fluminense avança por Ávalos para preencher lacuna no elenco
Fluminense24/02/2026
- Palmeiras
Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Palmeiras24/02/2026
➡️ Pedido de Zubeldía, Fluminense avança por Ávalos para preencher lacuna no elenco
Dantas foi alvo do Botafogo em 2025, mas não conseguiu concretizar a negociação com o Novorizontino. Agora o Fluminense também entra na briga pela revelação. O Tricolor deseja mais um zagueiro para o elenco e vê o jovem de 21 anos com muito potencial. A janela de transferências do futebol brasileiro vai até o dia 27 de março. A informação do interesse do Flu foi dada inicialmente pela "Itatiaia".
O jogador é reconhecido pela boa capacidade de construção com as duas pernas e bola longa. Defensivamente, Dantas se destaca pelos números de interceptações e disputas vencidas pelo alto.
O Novorizontino está na disputa do Campeonato Paulista. No último domingo (22), o time eliminou o Santos nas quartas de final por 2 a 1. Dantas é um dos principais jogadores do elenco. O clube está focado na disputa do título estadual e aguarda para avançar em negociações. Até o momento, nenhuma proposta foi aceita.
Dantas, alvo de Fluminense e Botafogo no Paulistão 2026:
7 jogos
86% acerto no passe
54% acerto no passe longo
1.4 desarmes por jogo
0.7 interceptações por jogo
4.9 bolas recuperadas por jogo
5.0 cortes por jogo
61% eficiência nos duelos
62% eficiência nos duelos aéreos
1.0 falta por jogo
Nota Sofascore 7.19
2° zagueiro com mais bolas recuperadas por jogo
Dantas na Série B 2025:
26 jogos
2 gols
84% acerto no passe
46% acerto no passe longo
1.4 desarmes por jogo
1.5 interceptações por jogo
4.1 bolas recuperadas por jogo
4.1 cortes por jogo
59% eficiência nos duelos
62% eficiência nos duelos aéreos
1.3 faltas por jogo
Nota Sofascore 7.02
2° zagueiro com mais bolas recuperadas por jogo
2° zagueiro com mais interceptações por jogo
+ Aposte na partida em jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias