imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Fluminense e Botafogo disputam contratação de Dantas, do Novorizontino

Jogador é destaque do Paulistão

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Leonardo Bessa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/02/2026
19:36
Atualizado há 5 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fluminense e Botafogo negociam a contratação de Dantas, do Novorizontino. O zagueiro foi destaque da Série B no ano passado e é um dos principas jogadores do time no Paulistão de 2026. O Alvinegro apresentou proposta oficial pelo defensor, enquanto o Tricolor ainda prepara uma investida. O Novorizontino ainda não aceitou nenhuma proposta pelo jogador.

Dantas foi alvo do Botafogo em 2025, mas não conseguiu concretizar a negociação com o Novorizontino. Agora o Fluminense também entra na briga pela revelação. O Tricolor deseja mais um zagueiro para o elenco e vê o jovem de 21 anos com muito potencial. A janela de transferências do futebol brasileiro vai até o dia 27 de março. A informação do interesse do Flu foi dada inicialmente pela "Itatiaia".

O jogador é reconhecido pela boa capacidade de construção com as duas pernas e bola longa. Defensivamente, Dantas se destaca pelos números de interceptações e disputas vencidas pelo alto.

O Novorizontino está na disputa do Campeonato Paulista. No último domingo (22), o time eliminou o Santos nas quartas de final por 2 a 1. Dantas é um dos principais jogadores do elenco. O clube está focado na disputa do título estadual e aguarda para avançar em negociações. Até o momento, nenhuma proposta foi aceita.

Dantas com Neymar em Novorizontino x Santos pelo Paulistão 2026 (Foto: Divulgação)
Dantas, alvo de Fluminense e Botafogo no Paulistão 2026:

7 jogos
86% acerto no passe
54% acerto no passe longo
1.4 desarmes por jogo
0.7 interceptações por jogo
4.9 bolas recuperadas por jogo
5.0 cortes por jogo
61% eficiência nos duelos
62% eficiência nos duelos aéreos
1.0 falta por jogo
Nota Sofascore 7.19

2° zagueiro com mais bolas recuperadas por jogo

Dantas na Série B 2025:

26 jogos
2 gols
84% acerto no passe
46% acerto no passe longo
1.4 desarmes por jogo
1.5 interceptações por jogo
4.1 bolas recuperadas por jogo
4.1 cortes por jogo
59% eficiência nos duelos
62% eficiência nos duelos aéreos
1.3 faltas por jogo
Nota Sofascore 7.02

2° zagueiro com mais bolas recuperadas por jogo
2° zagueiro com mais interceptações por jogo

