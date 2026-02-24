menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Kaio Jorge e Arroyo podem jogar? Cruzeiro fecha preparação para enfrentar o Corinthians

A dupla foi poupada no último jogo da Raposa

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 24/02/2026
18:36
Treino, na Toca 2. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraTreino, na Toca 2. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro fechou na tarde desta terça-feira (24) a preparação para enfrentar o Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas atividades realizadas na Toca da Raposa II, Kaio Jorge e Keny Arroyo voltaram a treinar com o restante do grupo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Diferente do que aconteceu na segunda, quando os atletas fizeram atividades em campo, mas trabalhos específicos, na véspera do duelo os dois treinaram com o restante dos jogadores em atividade técnica e tática liderada pelo técnico Tite.

Treino, na Toca 2. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Treino, na Toca 2. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além de Kaio Jorge e Arroyo, outra boa novidade é Kauã Moraes. O jovem se recuperou de um edema muscular na coxa direita e participou do treino normalmente.

continua após a publicidade

Jonathan Jesus e Chico da Costa, que evoluem em seus tratamentos, seguiram em preparação física. Se recuperando de uma lesão no joelho, Marquinhos fez corridas em campo e segue em tratamento.

  1. Tite exalta consistência do Cruzeiro contra o Pouso Alegre
  2. Bruno Rodrigues marca em reestreia, e Cruzeiro vence o Pouso Alegre fora de casa
  3. Bruno Rodrigues faz agradecimento após vitória
  4. Lucas Silva revela orientação de Tite que foi fundamental para vitória

O elenco do Cruzeiro está na Toca da Raposa II nesta terça-feira e permanece concentrado até a partida contra o Corinthians.

Semana decisiva para o Cruzeiro

Tite terá uma semana decisiva para seu futuro no comando da equipe celeste. Lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer pela competição, o Cabuloso terá um confronto importante contra o Corinthians, pela quarta rodada do torneio. Até o momento, os mineiros foram goleados por 4 a 0 pelo Botafogo, perderam por 2 a 1 para o Coritiba, e empataram em 2 a 2 com o Mirassol.

continua após a publicidade

Depois, o Cruzeiro irá definir uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Com a vantagem mínima construída fora de casa, o time pode até mesmo empatar que garante seu lugar na decisão do Estadual.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias