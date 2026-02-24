Kaio Jorge e Arroyo podem jogar? Cruzeiro fecha preparação para enfrentar o Corinthians

O Cruzeiro fechou na tarde desta terça-feira (24) a preparação para enfrentar o Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas atividades realizadas na Toca da Raposa II, Kaio Jorge e Keny Arroyo voltaram a treinar com o restante do grupo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Diferente do que aconteceu na segunda, quando os atletas fizeram atividades em campo, mas trabalhos específicos, na véspera do duelo os dois treinaram com o restante dos jogadores em atividade técnica e tática liderada pelo técnico Tite.

Treino, na Toca 2. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além de Kaio Jorge e Arroyo, outra boa novidade é Kauã Moraes. O jovem se recuperou de um edema muscular na coxa direita e participou do treino normalmente.

continua após a publicidade

Jonathan Jesus e Chico da Costa, que evoluem em seus tratamentos, seguiram em preparação física. Se recuperando de uma lesão no joelho, Marquinhos fez corridas em campo e segue em tratamento.

O elenco do Cruzeiro está na Toca da Raposa II nesta terça-feira e permanece concentrado até a partida contra o Corinthians.

Semana decisiva para o Cruzeiro

Tite terá uma semana decisiva para seu futuro no comando da equipe celeste. Lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer pela competição, o Cabuloso terá um confronto importante contra o Corinthians, pela quarta rodada do torneio. Até o momento, os mineiros foram goleados por 4 a 0 pelo Botafogo, perderam por 2 a 1 para o Coritiba, e empataram em 2 a 2 com o Mirassol.

continua após a publicidade

Depois, o Cruzeiro irá definir uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Com a vantagem mínima construída fora de casa, o time pode até mesmo empatar que garante seu lugar na decisão do Estadual.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.