Kaio Jorge e Arroyo podem jogar? Cruzeiro fecha preparação para enfrentar o Corinthians
A dupla foi poupada no último jogo da Raposa
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro fechou na tarde desta terça-feira (24) a preparação para enfrentar o Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas atividades realizadas na Toca da Raposa II, Kaio Jorge e Keny Arroyo voltaram a treinar com o restante do grupo.
Ancelotti acompanhará Cruzeiro x Corinthians no Mineirão
Seleção Brasileira
Cruzeiro anuncia contratação de jovem que se destacou na Copinha; saiba detalhes
Cruzeiro
Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro
Corinthians
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Diferente do que aconteceu na segunda, quando os atletas fizeram atividades em campo, mas trabalhos específicos, na véspera do duelo os dois treinaram com o restante dos jogadores em atividade técnica e tática liderada pelo técnico Tite.
Além de Kaio Jorge e Arroyo, outra boa novidade é Kauã Moraes. O jovem se recuperou de um edema muscular na coxa direita e participou do treino normalmente.
Jonathan Jesus e Chico da Costa, que evoluem em seus tratamentos, seguiram em preparação física. Se recuperando de uma lesão no joelho, Marquinhos fez corridas em campo e segue em tratamento.
O elenco do Cruzeiro está na Toca da Raposa II nesta terça-feira e permanece concentrado até a partida contra o Corinthians.
Semana decisiva para o Cruzeiro
Tite terá uma semana decisiva para seu futuro no comando da equipe celeste. Lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer pela competição, o Cabuloso terá um confronto importante contra o Corinthians, pela quarta rodada do torneio. Até o momento, os mineiros foram goleados por 4 a 0 pelo Botafogo, perderam por 2 a 1 para o Coritiba, e empataram em 2 a 2 com o Mirassol.
Depois, o Cruzeiro irá definir uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Com a vantagem mínima construída fora de casa, o time pode até mesmo empatar que garante seu lugar na decisão do Estadual.
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias