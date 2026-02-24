O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Maguary-PE, nesta terça-feira (24), na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. O embate foi definido a partir de um sorteio.

O Tricolor está entrando nessa fase da competição porque foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

O duelo desta noite será inédito, já que Fortaleza e Maguary-PE nunca se enfrentaram na história. Este é o único jogo do Leão antes da ida da final do Campeonato Cearense.

Assim, o Fortaleza de Thiago Carpini está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, GB e Luiz Fernando.

Do outro lado, o Maguary de Sued Lima vai para o embate com o seguinte time: Bruno; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Rychelmy; Iago, Ítalo e Júlio César; Verdun, Kanu e Marquinhos.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X MAGUARY-PE

COPA DO BRASIL – SEGUNDA FASE

📆 Data e horário: terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e getv (YouTube);

🟨 Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL);

🚩 Assistentes: Maxwell Rocha Silva (AL) e Ruan Luiz De Barros Silva (AL).

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, GB e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

MAGUARY-PE: Bruno; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Rychelmy; Iago, Ítalo e Júlio César; Verdun, Kanu e Marquinhos. Técnico: Sued Lima.