Fortaleza está escalado para enfrentar o Maguary na Copa do Brasil
Leão encara o adversário na Arena Castelão
O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Maguary-PE, nesta terça-feira (24), na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. O embate foi definido a partir de um sorteio.
Fortaleza x Maguary: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pela Copa do Brasil
O Tricolor está entrando nessa fase da competição porque foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.
O duelo desta noite será inédito, já que Fortaleza e Maguary-PE nunca se enfrentaram na história. Este é o único jogo do Leão antes da ida da final do Campeonato Cearense.
Assim, o Fortaleza de Thiago Carpini está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, GB e Luiz Fernando.
Do outro lado, o Maguary de Sued Lima vai para o embate com o seguinte time: Bruno; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Rychelmy; Iago, Ítalo e Júlio César; Verdun, Kanu e Marquinhos.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X MAGUARY-PE
COPA DO BRASIL – SEGUNDA FASE
📆 Data e horário: terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e getv (YouTube);
🟨 Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL);
🚩 Assistentes: Maxwell Rocha Silva (AL) e Ruan Luiz De Barros Silva (AL).
⚽ ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, GB e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.
MAGUARY-PE: Bruno; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Rychelmy; Iago, Ítalo e Júlio César; Verdun, Kanu e Marquinhos. Técnico: Sued Lima.
