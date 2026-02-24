Bahia x O'Higgins: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
Times duelam nesta quarta-feira (25), pela segunda fase
O Bahia recebe o O'Higgins-CHI nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. A partida terá transmissão do Paramount+ (streaming).
Ficha do jogo
Como chegam Bahia e O'Higgins?
Após a derrota por 1 a 0 na ida, o Bahia tentará uma reação para seguir na Copa Libertadores. O clube precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Em caso de empate no agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.
Em sua atuação mais recente, no Estadual, o time de Rogério Ceni visitou o Atlético-BA e venceu por 4 a 2.
O Esquadrão terá o retorno do meio-campista Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão no primeiro duelo. Os zagueiro Kanu e David Duarte e o meio-campista Michel Araujo seguem como dúvidas.
Confira as informações do jogo entre Bahia x O'Higgins:
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X O'HIGGINS
COPA LIBERTADORES - SEGUNDA FASE
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
📺 Onde assistir: Paramount+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)
🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Ademir (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni.
O'HIGGINS: Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Muñoz; Leiva, Ogaz, González, Bryan Rabello e Martin Sarrafiore; Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.
