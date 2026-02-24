O Bahia recebe o O'Higgins-CHI nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. A partida terá transmissão do Paramount+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo BAH OHI Segunda fase Copa Libertadores Data e Hora Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 Local Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Árbitro Maximiliano Ramírez (ARG) Assistentes Cristian Navarro (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG) Var Silvio Trucco (ARG) Onde assistir

➡️ Aposte nos jogos do Bahia na Libertadores!*

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como chegam Bahia e O'Higgins?

Após a derrota por 1 a 0 na ida, o Bahia tentará uma reação para seguir na Copa Libertadores. O clube precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Em caso de empate no agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

continua após a publicidade

Em sua atuação mais recente, no Estadual, o time de Rogério Ceni visitou o Atlético-BA e venceu por 4 a 2.

O Esquadrão terá o retorno do meio-campista Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão no primeiro duelo. Os zagueiro Kanu e David Duarte e o meio-campista Michel Araujo seguem como dúvidas.

Partida entre O'Higgins e Bahia, pela Copa Libertadores (Foto: divulgação/EC Bahia)

Confira as informações do jogo entre Bahia x O'Higgins:

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X O'HIGGINS

COPA LIBERTADORES - SEGUNDA FASE

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Paramount+

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Ademir (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni.

O'HIGGINS: Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Muñoz; Leiva, Ogaz, González, Bryan Rabello e Martin Sarrafiore; Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.