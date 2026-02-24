Corinthians acerta rescisão de contrato com o volante José Martínez
Timão define saída do venezuelano após acordo amigável
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians acertou a rescisão de contrato com o volante José Martínez. Após chegar a um acordo para a rescisão amigável, o jogador deixa o Timão depois de 70 partidas disputadas.
Corinthians acerta renovação com patrocinador máster e garante acordo milionário
Corinthians
Apresentado, Allan explica escolha pelo Corinthians: ‘Meu coração esperava’
Corinthians
Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro
Corinthians
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
No acordo, ficou definido que o clube ficará responsável por 30% do salário de Martínez entre fevereiro e dezembro, além de arcar com os custos da cirurgia no joelho esquerdo. O encerramento do vínculo entre as partes foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
O jogador retornou ao Brasil e se reapresentou ao clube no dia 7 de fevereiro, mas relatou dores no joelho esquerdo e, após exames, foi confirmada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
O grande problema é que começaram a circular nas redes sociais imagens do volante participando de um torneio festivo durante o período de férias. Nas imagens, é possível ver uma proteção no joelho lesionado, justamente o que precisará ser operado.
Ciente da situação, o Corinthians encaminhou o caso ao departamento jurídico do clube para que avaliasse os próximos passos. Internamente, já havia descontentamento pelo atraso na reapresentação do atleta.
Apesar dos problemas políticos enfrentados pela Venezuela, Dorival Júnior não conseguia contato com o jogador, o que causou mal-estar interno. Com todo esse contexto, o clube optou pela saída do atleta.
Passagem pelo Corinthians
José Martínez, de 37 anos, chegou ao Corinthians em agosto de 2024, vindo do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, clube com o qual conquistou o Supporters' Shield em 2020. Em seu país natal, defendeu Deportivo JBL (VEN) e Zulia (VEN), onde venceu a Copa Venezuela em 2018.
Pelo Corinthians, Martínez disputou 70 partidas, com dois gols marcados e duas assistências. O contrato do volante com o Timão era válido até 31 de dezembro de 2027.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias