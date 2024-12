Fluminense dá chapéu no Vasco e anuncia contratação de Joaquín Lavega

O Fluminense anunciou a contratação de Joaquín Lavega, joia de 19 anos que pertencia ao River Plate-URU. O atleta esteve no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (30), realizou os exames médicos e assinou contrato de cinco anos.

- Estou muito feliz e orgulhoso, me sinto muito realizado e disposto a dar tudo por esta camisa. O Fluminense é um grande clube. Recebi ótimas referências. Quando me disseram sobre a possibilidade de vir para cá não pensei duas vezes e estou muito contente de estar aqui - disse o atleta em sua chegada.

Nos últimos dias, o Vasco conversava com o clube uruguaio pela contratação do jovem, mas o Cruz-Maltino foi superado pelo Tricolor. O atleta chega no Time de Guerreiros para suprir a carência das pontas, uma vez que Mano Menezes conta apenas com Keno, Serna e Jhon Arias, que pode deixar o clube, no setor.

Na última temporada, Lavega participou de 35 partidas com o River Plate-URU e foi um dos principais nomes da equipe. Nesse período, a joia marcou 11 gols e contribuiu com cinco assistências, mas não conseguiu levar seu time para competições continentais.

Lavega estava atraído com a possibilidade de atuar no futebol brasileiro, e o ponta terá a oportunidade de disputar a Copa Sul-Americana e o Mundial de Clubes com o Fluminense. O atleta também tem pela frente o Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Carioca.

Joaquín Lavega ao lado de Mário Bittencourt assinando seu contrato até o fim de 2029 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Além de ter vestido a camisa do River Plate-URU, Joaquín Lavega já recebeu convocações para defender a equipe sub-20 do Uruguai. Com a Celeste, o jovem disputou cinco partidas e sonha com uma chance no profissional.

No Fluminense, o atacante encontrará Facundo Bernal, que foi contratado pelo Tricolor em 2024 junto ao Defensor. Por outro lado, Terans está próximo de uma saída, e o Time de Guerreiros deve seguir apenas com dois uruguaios no elenco.