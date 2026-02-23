Técnico do Cruzeiro, Tite manda recado antes de reencontro com o Corinthians
O treinador enfrenta seu ex-clube nesta quarta-feira (25)
O técnico Tite irá reencontrar o Corinthians nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida contra o Pouso Alegre, no último sábado, o comandante do Cruzeiro foi direto ao ser perguntado sobre sua relação com o Alvinegro.
– Eu quero fazer uma história no Cruzeiro, essa é minha resposta – disse o treinador de forma enfática ao ser questionado sobre a relação com o Corinthians.
Além disso, o técnico Tite também projetou o duelo contra o Alvinegro. Nesta semana, a Raposa terá dois jogos importantes. Além do confronto pelo Brasileirão, decide uma vaga na final do Campeonato Mineiro, no sábado, contra o Pouso Alegre.
– Tem quarta e sábado. São dois jogos extremamente importantes. Quero falar desse primeiro passo para chegarmos à final. Mas temos um jogo importante na quarta-feira para nos recuperarmos. Tem esse quesito, para ter jogadores fisicamente descansados nos dois jogos. Quando o jogador está fisicamente mais solto, as coisas acontecem de forma natural. Os erros são menores, tu erra menos, consequentemente produz mais – disse o treinador.
Cruzeiro x Pouso Alegre
Em sua reestreia pelo Cruzeiro, apenas dois dias depois de ser apresentado, Bruno Rodrigues foi importante na vitória da equipe contra o Pouso Alegre. O atacante fez um dos gols do 2 a 1 contra o Rubro-Negro, enquanto Lucas Silva marcou o outro. Do outro lado, Romarinho anotou o único tento rubro-negro.
Com o resultado, a Raposa joga por um empate na partida de volta no Mineirão. Já o Pousão tem que vencer por dois gols ou mais para conquistar vaga direta para a final.
Antes do jogo de volta, o Cruzeiro irá enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, a Raposa volta a enfrentar o Pouso Alegre no sábado (28), às 18h30 (de Brasília).
