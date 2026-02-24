menu hamburguer
Escalação: Neymar e titulares do Santos são preservados de treino antes de pegar o Vasco

Peixe se prepara para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 24/02/2026
19:59
Neymar durante treino no Santos (Foto: Diego Sanches/Santos FC)
imagem cameraNeymar durante treino no Santos (Foto: Diego Sanches/Santos FC)
O elenco do Santos foi ao CT Rei Pelé nesta terça-feira (24) para iniciar a preparação para encarar o Vasco, na quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O time acabou eliminado do Paulistão no final de semana, quando foi derrotado pelo Novorizontino nas quartas de final. Neste treino, Neymar e outros titulares da partida foram preservados.

Neymar fala pela primeira vez após eliminação do Santos no Paulistão: 'Precisamos melhorar'

Para evitar mais desgastes, os jogadores que iniciaram a última partida foram a campo apenas para o aquecimento, enquanto os demais atletas participaram das atividades sob o comando da comissão técnica liderada por Juan Pablo Vojvoda.

Na quarta-feira (25), quando a preparação para o duelo contra os cariocas será finalizado, todos participarão normalmente do treino no CT.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira (Escobar); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Neymar, Gabigol e Rony.

Neymar fala após eliminação do Santos no Estadual

O atacante Neymar falou com a imprensa pela primeira vez após a eliminação do Santos no último domingo (22). Nesta terça-feira (24), o camisa 10 falou rapidamente na entrada do CT Rei Pelé.

— Tristeza! O sentimento é de tristeza, precisamos melhorar — limitou-se a dizer o jogador, ao canal De Olho no Peixe.

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press) <br>

