Escalação: Neymar e titulares do Santos são preservados de treino antes de pegar o Vasco
Peixe se prepara para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O elenco do Santos foi ao CT Rei Pelé nesta terça-feira (24) para iniciar a preparação para encarar o Vasco, na quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O time acabou eliminado do Paulistão no final de semana, quando foi derrotado pelo Novorizontino nas quartas de final. Neste treino, Neymar e outros titulares da partida foram preservados.
Neymar fala pela primeira vez após eliminação do Santos no Paulistão: ‘Precisamos melhorar’
Santos
Neymar divulga dados do GPS de atletas do Santos contra Novorizontino: ‘Seguir evoluindo’
Santos
Sem oportunidades com Vojvoda, lateral deixa o Santos e reforça Coritiba
Santos
Neymar fala pela primeira vez após eliminação do Santos no Paulistão: 'Precisamos melhorar'
Para evitar mais desgastes, os jogadores que iniciaram a última partida foram a campo apenas para o aquecimento, enquanto os demais atletas participaram das atividades sob o comando da comissão técnica liderada por Juan Pablo Vojvoda.
Na quarta-feira (25), quando a preparação para o duelo contra os cariocas será finalizado, todos participarão normalmente do treino no CT.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Provável escalação do Santos:
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira (Escobar); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Neymar, Gabigol e Rony.
Neymar fala após eliminação do Santos no Estadual
O atacante Neymar falou com a imprensa pela primeira vez após a eliminação do Santos no último domingo (22). Nesta terça-feira (24), o camisa 10 falou rapidamente na entrada do CT Rei Pelé.
— Tristeza! O sentimento é de tristeza, precisamos melhorar — limitou-se a dizer o jogador, ao canal De Olho no Peixe.
+ Aposte na vitória do Santos sobre o Vasco pelo Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias