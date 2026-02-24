Bragantino x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na quarta-feira (25), às 19h
Bragantino e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela quarta rodada do Brasileirão. O duelo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere!
Ficha do jogo
Com duas vitórias e uma derrota, o Furacão está em sexto lugar, uma posição acima do Massa Bruta, que possui os mesmos seis pontos. Na terceira rodada, a equipe paranaense venceu o Santos em casa, enquanto os paulistas perderam para o Corinthians fora de casa. Veja os melhores momentos abaixo.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Para o confronto, o Bragantino não contará com o zagueiro Gustavo Marques, suspenso após declarações machistas direcionadas à árbitra Daiane Muniz em jogo do Paulistão. A decisão foi tomada pelo clube, que também estipulou uma multa de 50% em seu salário.
Histórico do confronto
No último encontro das equipes foi no Brasileirão de 2024 e terminou em vitória do Bragantino, por 2 a 1. Eduardo Sasha marcou os dois gols da vitória, e Erick descontou. No mesmo ano, se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil com vitória athleticana por 5 a 2 no agregado.
Veja as prováveis escalações de Bragantino x Athletico-PR
✅ FICHA TÉCNICA
BRAGANTINO X ATHLETICO-PR
BRASILEIRÃO - 4ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de souza Marques, em Brangança Paulista-SP
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bragantino: Cleiton, Juninho Capixaba, Alix Vinicius, Pedro Henrique, Hurtado, Gabriel, Fabinho, Mosquera, Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Athletico-PR: Santos, Gastón Benavidez, Carlos Terán, Arthur Dias, Lucas Esquivel, Camilo Portilla, Luiz Gustavo, Stiven Mendoza, Julimar, Bruno Zapelli e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
