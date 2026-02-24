Bragantino e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela quarta rodada do Brasileirão. O duelo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere!

Ficha do jogo RED ATH 4ª rodada Brasileirão Data e Hora Quarta-feira, 25 de fevereiro, às 19h (de Brasília) Local Estádio Cícero de souza Marques, em Brangança Paulista-SP Árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM) Var Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) Onde assistir

Com duas vitórias e uma derrota, o Furacão está em sexto lugar, uma posição acima do Massa Bruta, que possui os mesmos seis pontos. Na terceira rodada, a equipe paranaense venceu o Santos em casa, enquanto os paulistas perderam para o Corinthians fora de casa. Veja os melhores momentos abaixo.

Para o confronto, o Bragantino não contará com o zagueiro Gustavo Marques, suspenso após declarações machistas direcionadas à árbitra Daiane Muniz em jogo do Paulistão. A decisão foi tomada pelo clube, que também estipulou uma multa de 50% em seu salário.

Histórico do confronto

No último encontro das equipes foi no Brasileirão de 2024 e terminou em vitória do Bragantino, por 2 a 1. Eduardo Sasha marcou os dois gols da vitória, e Erick descontou. No mesmo ano, se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil com vitória athleticana por 5 a 2 no agregado.

Atheltico-PR e Bragantino em duelo pelo Brasileirão de 2024 (Foto: Du Caneppele/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja as prováveis escalações de Bragantino x Athletico-PR

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X ATHLETICO-PR

BRASILEIRÃO - 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de souza Marques, em Brangança Paulista-SP

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino: Cleiton, Juninho Capixaba, Alix Vinicius, Pedro Henrique, Hurtado, Gabriel, Fabinho, Mosquera, Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Athletico-PR: Santos, Gastón Benavidez, Carlos Terán, Arthur Dias, Lucas Esquivel, Camilo Portilla, Luiz Gustavo, Stiven Mendoza, Julimar, Bruno Zapelli e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

