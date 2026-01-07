Coritiba anuncia meia ex-Sport como sexta contratação
Gustavo, 23 anos, estava no Emirados Árabes Unidos
O Coritiba anunciou a contratação do meia Gustavo, ex-Sport, nesta quarta-feira (7). O jogador de 23 anos é o sexto reforço confirmado pelo Coxa para 2026.
Gustavo assinou em definitivo com o Coritiba até o final de 2028.
O meio-campista fechou com a diretoria alviverde há uma semana, já participa da pré-temporada no CT da Graciosa e fica à disposição do técnico Fernando Seabra para o Campeonato Paranaense. O time principal só deve atuar a partir da terceira rodada, enquanto uma equipe Sub-20 joga os dois jogos iniciais do estadual.
No Coxa, Gustavo disputará posição com o meia Josué. Além da dupla, os volantes Wallisson, Sebástian Gómez, Vini Paulista e os recém-contratados Willian Oliveira e Fernando Sobral completam o setor.
Gustavo é uma indicação do executivo de futebol Jorge Andrade, que trabalhou com ele no Leão da Ilha em 2021. O próprio time pernambucano procurou o jogador no começo deste mês para tentar repatriá-lo.
Atualmente, o meia é vinculado ao Al-Ahli e estava emprestado ao Dubai United, da segunda divisão nacional, onde fez seis jogos. Na temporada passada, ele atuou por empréstimo no Al Ittihad, com um gol e cinco assistências em 25 partidas.
A última vez que o meia esteve em campo foi em 23 de novembro. Ele não jogou os confrontos de dezembro.
Carreira de Gustavo, novo reforço do Coritiba
Com passagem na base do Ceará, Gustavo terminou a formação no Sport e estreou profissionalmente em 2020, com 18 anos. Na mesma temporada, foi convocado para amistosos com o Brasil Sub-20.
No ano seguinte, o meia se firmou no time principal. Ele fez dois gols e deu quatro assistências em 40 partidas, sendo titular em 29.
Em janeiro de 2022, Gustavo foi vendido ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, por 2,2 milhões de euros (R$ 14,1 milhões, na cotação da época). Pela equipe árabe, disputou 27 jogos, marcou quatro gols e conquistou dois títulos nacionais.
Na sequência, foi emprestado ao Al-Ittihad por uma temporada e meia, com um gol e uma assistência em 39 confrontos. O contrato de Gustavo com o Al-Ahli vai até junho de 2027.
Gustavo é o sexto reforço do Coritiba
O Coritiba já anunciou o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, o meia Gustavo, e os atacantes Fabinho e Pedro Rocha. O Coxa também tem acertos com o zagueiro Thiago Santos (Fluminense) e os atacantes Breno Lopes (Fortaleza) e Lavega (Fluminense).
