Veja gols: Pedro marca duas vezes para o Flamengo contra o Sampaio Corrêa

Rubro-Negro decide a vida no duelo no Maracanã

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/02/2026
21:33
Pedro em ação pelo Flamengo (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)
Pedro em ação pelo Flamengo (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)
Flamengo e Sampaio Corrêa estão se enfrentando, na noite deste sábado (7), em jogo decisivo pela última rodada da Taça Guanabara. Pedro, camisa 9 do Rubro-Negro, fez dois gols para dar vantagem ao Mengão no Maracanã. Veja o lance:

Escalação do Flamengo para pegar o Sampaio Côrrea

Flamengo joga a vida no Campeonato Carioca na noite deste sábado (7). Para o confronto contra o Sampaio Corrêa no Maracanã, às 21h (de Brasília), o técnico Filipe Luís optou por preservar alguns titulares, como Rossi e Arrascaeta. Assim, o Rubro-Negro, que precisa vencer e torcer por outros resultados, entra em campo com o time modificado para Flamengo x Sampaio Corrêa.

A escalação do Flamengo para enfrentar o Sampaio Corrêa é a seguite: Andrew; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Pedro.

O Flamengo informou que Rossi, Varela, Alex Sandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Allan e Arrascaeta, que não foram relacionados para o jogo, realizaram treinamento no Ninho do Urubu na manhã deste sábado. Além disso, Jorginho, Luiz Araújo e Saúl, no departamento médico, também estão fora.

Para garantir a vaga para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa e torcer por pelo menos um tropeço de Madureira, Boavista ou Nova Iguaçu. Em relação aos dois primeiros rivais, o time rubro-negro também precisará tirar uma diferença no saldo de gols.

Flamengo x Sampaio Corrêa no Maracanã
Flamengo x Sampaio Corrêa no Maracanã pela última rodada da charmosa Taça Guanabara. Rubro-Negro vence por 1 a 0 até aqui (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

