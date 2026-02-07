Veja gols: Pedro marca duas vezes para o Flamengo contra o Sampaio Corrêa

Flamengo e Sampaio Corrêa estão se enfrentando, na noite deste sábado (7), em jogo decisivo pela última rodada da Taça Guanabara. Pedro, camisa 9 do Rubro-Negro, fez dois gols para dar vantagem ao Mengão no Maracanã. Veja o lance:

continua após a publicidade

Escalação do Flamengo para pegar o Sampaio Côrrea

O Flamengo joga a vida no Campeonato Carioca na noite deste sábado (7). Para o confronto contra o Sampaio Corrêa no Maracanã, às 21h (de Brasília), o técnico Filipe Luís optou por preservar alguns titulares, como Rossi e Arrascaeta. Assim, o Rubro-Negro, que precisa vencer e torcer por outros resultados, entra em campo com o time modificado para Flamengo x Sampaio Corrêa.

A escalação do Flamengo para enfrentar o Sampaio Corrêa é a seguite: Andrew; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Pedro.

continua após a publicidade

O Flamengo informou que Rossi, Varela, Alex Sandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Allan e Arrascaeta, que não foram relacionados para o jogo, realizaram treinamento no Ninho do Urubu na manhã deste sábado. Além disso, Jorginho, Luiz Araújo e Saúl, no departamento médico, também estão fora.

Para garantir a vaga para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa e torcer por pelo menos um tropeço de Madureira, Boavista ou Nova Iguaçu. Em relação aos dois primeiros rivais, o time rubro-negro também precisará tirar uma diferença no saldo de gols.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Flamengo ou no Sampaio Corrêa Campeonato Carioca! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.